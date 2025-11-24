建築工臉骨全碎「腫得像氣球」 醫1招重建
[NOWnews今日新聞] 一位46歲建築工在高處施工時，因為失足從5公尺高的平台跌落，臉部著地瞬間造成多處顏面骨折，整張臉腫得像被氣球撐起。醫師提到，後續透過整形外科團隊重建顏面骨骼。
亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠收治一名個案，因為腳下濕滑失足從5公尺平台跌落，臉部著地瞬間造成多處顏面骨折，整張臉腫得像被氣球撐起，嘴唇深度撕裂且無法清楚說話。
鄭旭棠提到，當時患者轉院到急診，發現合併右股骨遠端及左股骨轉子間骨折，儘管當下意識清楚，但無法確定牙齒是否咬合正常，這些症狀除了造成外觀上的挫折，更可能影響吃東西、講話、張口甚至視力，是一種容易被忽略、卻對生活影響深遠的傷害。
鄭旭棠表示，骨科團隊先完成兩側下肢骨折固定後，便由整形外科接手處理臉部重建，評估後決定採用「隱形切口」的方式，透過口腔內及眼下結膜處進入，不在臉上留下任何外露傷口。
3類外傷恐是顏面骨折主因 醫：首要確認腦部、眼睛及頸椎有無合併損傷
鄭旭棠說，舉凡高處墜落、車禍、重物撞擊等高能量外傷，都是導致顏面骨折最主要的原因，臉部骨頭雖然看似堅硬，但結構細緻，任何強力撞擊都可能造成多處裂縫或碎裂，患者往往在事故發生後短時間內就會出現臉部腫脹、瘀青、咬合不正、臉部凹陷變形、視線出現複視，甚至因為神經受壓導致麻木。
這類顏面骨折患者送醫後，最先要確認的是腦部、眼睛、頸椎是否有合併損傷，鄭旭棠指出，重建手術通常會在患者生命徵象穩定後馬上安排，並依照骨折位置與嚴重度規劃修復方式。
鄭旭棠提醒，高處工作者是顏面骨折的高風險族群之一，一旦意外受傷，並非只有外觀問題，而是涉及骨頭、肌肉、神經與眼睛的複合性傷害，民眾若在意外後出現臉部腫脹遲遲未退、牙齒咬不到位置、張口困難、眼睛重影或臉部某處摸起來麻木，都應盡速就醫避免永久受損，否則日後即便決定再手術，也需要更大範圍的切開與調整，恢復難度高出許多。
鄭旭棠說，現代的顏面重建方式講求功能與外觀兼重，除了骨骼復位，也會盡量避免留下外露疤痕，讓患者能在心理與生理上都回到原本的生活，若能配合醫師建議，醫療團隊就能協助受傷者重拾信心，儘速恢復日常生活。
