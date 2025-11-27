建築工5米墜落臉變形！「隱形重建」恢復顏面原貌 外表完全無疤

【健康醫療網／記者陳靖安報導】因為在高處施工不慎失足墜落、臉部直接強烈撞擊著地，46 歲王姓建築工一度因為多處顏面骨折、外觀變形，以為自己將永久毀容。所幸，經過亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠率領團隊進行「隱形切口」顏面重建後，不僅功能恢復，連臉上都看不到外露疤痕。

墜落後多重創傷 排除生命危險隨即顏面重建

鄭旭棠醫師指出，王男跌落約五公尺高的平台後，臉部瞬間承受巨大衝擊，造成多處顏面骨折，嘴唇深度撕裂、腫脹到無法清楚說話，還同時合併右股骨遠端及左股骨轉子間骨折。王男送醫時，雖然意識清楚，但 顏面創傷除了外觀問題，更可能影響牙齒咬合、吃東西、說話，甚至視力或神經麻木等症狀。因此，送醫後先排除腦部、眼睛與頸椎傷害後，待生命徵象穩定，即安排重建手術。

高難度「隱形切口」精準重建確保無疤復原

亞大附醫骨科團隊在為王男完成下肢骨折固定後，整形外科隨即接手處理王男的臉部重建。鄭旭棠醫師提到，經評估患者傷勢，後來決定採用最高難度的「隱形切口」手術方式。

鄭旭棠醫師解釋，這項手術關鍵在於執刀重建過程，必須透過口腔內黏膜及眼下結膜處進入，不在臉部留下任何外露疤痕。醫師必須要極度了解、熟悉人體臉部解剖構造；並得在視野狹窄、空間有限的限制下，使用可吸收的人工骨釘與骨板，精確重建上頷骨、下頷骨及雙側顏面骨折的骨架，確保術後臉部線條與功能穩定復原。

顏面外觀與功能同恢復 術後「像沒開過刀」

經過醫師耗時數小時的手術修補，王男醒來後雖然臉部仍有腫脹，但整張重擊地面的臉，完全看不到手術切口痕跡，連護理師都驚呼「像沒開過刀」。 凹陷的臉部因骨架重建而回復原貌，後續咬合進食與行走問題，也透過復健慢慢康復。

臉腫脹與複視恐是骨折警訊 早治療恢復生活品質

鄭旭棠醫師提醒，高處工作者是顏面骨折高風險族群，若出現臉部腫脹不退、咬不準、張口困難、複視或局部麻木，都可能是骨折警訊，應及早就醫，以免日後需要更大範圍的手術。他強調，現在醫學上對於顏面重建，除了功能復位，更講求避免外露疤痕，讓患者能在身心上都重拾信心，恢復日常生活品質。

