建築巨擘化身心靈捕手！1980愛的迴響」公益巡迴展啟動。（記者陳建興攝）

記者陳建興／台北報導

在這個變動劇烈的年代，心理支持不再只是危機時刻的求助，更應是日常生活中溫柔的共感與陪伴。由張老師基金會主辦，攜手龍寶建設、生產力建設、麗明營造三位企業領袖共同發起的「1980愛的迴響-公益行動巡迴展」，將於1月23日在台北劍潭活動中心正式揭開序幕，1/24開幕記者會。這不僅是一場藝術展覽，更是一次集結「心理關懷、藝術公益、ESG社會共好」的跨界行動，期盼透過愛的回聲，接住每一顆需要被理解的心。

本次展覽最引人注目的亮點，在於三位來自建築營造領域的重量級企業家——龍寶建設董事長張麗莉、生產力建設董事長張忠弘、麗明營造董事長吳春山，罕見地卸下剛硬的工程頭盔，以藝術創作者的身分亮相 。他們平日在城市中構築遮風避雨的硬體建築，如今則透過藝術創作，為社會搭建一座座心靈的避風港。策展團隊指出，本次將展出125件作品，並大方捐出175件創作進行公益義賣，所得將全數投入支持「張老師」基金會的心理陪伴網絡。

其中，龍寶建設董事長張麗莉以《乘願再來》為題，透過雕塑、繪畫與手作，展現女性企業家特有的柔韌與慈悲。她的作品回應人生的轉折，用光影與線條刻劃對人性的深刻體悟，傳遞出愛與滋養的力量。

生產力建設董事長張忠弘帶來《花卉微觀密碼》系列攝影作品。他將視角探入野花與枯葉的微觀世界，在常人忽視的細節中發現耀眼的生命力。這正如心理輔導的過程，在幽微的生命瞬間中，看見並肯定每一個存在的價值。

麗明營造董事長吳春山則透過鏡頭呈現《我的鳥朋友》。他捕捉白鷺鷥的優雅身影，展現人與自然、環境共生的禮讚。其作品傳達出一種靜謐而溫柔的日常陪伴，呼應了心理支持中最重要的「在場」與「傾聽」。

本次展覽聚焦於探索科技如何轉化為兼具溫度與關懷的助人工具。現場特別設置 AI 心理支持互動體驗裝置，結合遊戲化學習與陪伴情境模擬，引導觀展民眾親身感受新世代心理支持的多元樣貌。此舉亦象徵「張老師」基金會正式邁向數位化服務的重要里程碑，持續以創新科技深化心理健康促進的實踐。

此外，這場展覽也是企業實踐ESG（環境、社會、公司治理）的具體展現。三位企業家將對建築永續的承諾，延伸至「社會心理韌性」的永續 。透過「心靈、公益、社會」的三重共鳴，展覽試圖喚醒大眾：每一道善意的行動，都能像回聲一樣，在社會中擴散，形成強大的支持網。

「1980是一條線，也是一道光。」策展團隊強調，這條線串起了自1969年以來「張老師」基金會的陪伴歷史，而這道光將透過本次巡迴展照進台灣各個角落。展覽將依序於台北、台中、台南、桃園四地巡迴展出。

展覽現場規劃了多元的互動體驗，包含藝術導覽、心理健康講座、行動書展以及「心聲回響互動留言區」等 。主辦單位誠摯邀請社會大眾走進展場，不僅是觀賞藝術，更是參與一場關於愛的社會運動，讓每一個人都能成為「愛的擴音器」。

【展覽資訊】

台北場： 1/23～1/26 ｜ 台北劍潭活動中心集賢廳

台中場： 4/13～4/17 ｜ 台中市政府惠中樓中庭

台南場： 6/25～6/29 ｜ 台南硓????石芳宅

桃園場： 9/10～9/16 ｜ 桃園市立圖書館新總館

