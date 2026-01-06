建築師守護神！春秋時期的能工巧匠魯班公

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

大家知道建築師守護神是誰嗎？就是魯班師父。被專業建築師尊敬敬奉，也承載著華人建築文化中一項深遠的信仰傳承。在鋼筋水泥與精密計算之外，魯班信仰長年默默守護著一代又一代的工匠與建築從業人員，成為傳統技藝與現代建築之間的重要精神橋梁。

魯班公守護建築相關工業。（圖／翻攝自pixabay）

魯班，又稱魯班公、巧聖先師，相傳為春秋時期的能工巧匠，不僅精通木作、結構與器械製作，更被後世尊為工匠祖師。在臺灣，魯班信仰深植於建築、木工、裝修、營造與相關產業之中，許多工地在開工前會舉行祭拜儀式，祈求工程順利、人員平安，也象徵對專業與技術的敬重。

廣告 廣告

金尊靜立殿中，作為匠師世代心中的精神象徵，提醒技藝之外，更要守住初心與責任。（圖／寶島神很大）

隨著時代演進，建築型態不斷翻新，設計軟體與施工工法日新月異，但魯班信仰所代表的核心精神，始終是對「匠心精神」的推崇。這份精神涵蓋智慧、創新、精湛技藝、職業尊嚴與倫理價值，至今仍深刻影響著當代建築師與相關從業人員的工作態度。對許多人而言，祭拜魯班不只是形式上的儀式，更是一種自我提醒，在追求創意與效率的同時，不忘安全、品質與對社會的責任。

從傳統匠師到當代建築，守護人與土地的信念始終未曾改變。（圖／翻攝自pixabay）

從傳統匠師到現代建築師，角色或許不同，但對「把一棟建築做好」的信念卻一脈相承。無論時代如何演進，真正支撐城市運作的，不只是設計與技術，更是一份守護人與土地的信念，值得被持續傳承與珍惜。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

祝融之災重建重生 岡山城隍爺百米狂奔路祭感動眾人

台灣第一品！新港六興宮王得祿神尊明年開光 重現清代一品官威儀

瘟疫驅邪到豐收祈願 澎湖竹灣村秋末獨特祭典「拜煙墩」習俗

最靠海角頭的史詩之旅 東港「崙仔頂角」特展揭秘迎王信仰

