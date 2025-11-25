建築思維重構百坪毛胚豪邸！113坪現代宅化身頂級設計旅店

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 緯傑設計

這間室內坪數高達 113 坪的毛胚屋，將成為屋主一家四口的全新居所。緯傑設計依據家庭的日常生活習慣量身打造空間配置，從玄關著手，梳理出流暢且靈活的生活動線。再以精心挑選的淺色系軟裝鋪陳四房兩廳格局，為空間注入低調奢雅的老錢Old Money質感。



入室玄關以灰色鋪陳地坪與壁面，搭配木質天花，凝塑出簡約沉靜的迎賓氛圍。在動線規劃上，特別於玄關與餐廳之間配置一間雙向開口的儲藏室，讓屋主採買返家後能以最短路徑直入餐廚區，輕鬆收納採買物品，提升生活便利性。客廳為擺放百吋電視又不想遮擋大面窗景，選擇將電視牆位置調轉，並以大面白色大理石襯底，提升視聽效果，也注入奢雅氣息。開放式餐廳分為兩個區域，餐桌與客廳比鄰，用餐時光能與窗景相伴。中島區則位於建築內側，具包覆感的空間添了一份隱密，適合夜晚小酌，享受日常間的小確幸。電器櫃貼心的以拉門設計遮擋，滿足機能的同時，兼顧視覺美感。



進入主臥室後，大面石材端景率先映入眼簾，不僅成功轉移視覺焦點，也為寢臥區建立一層私密的緩衝。同時在此處劃分動線，右側通往更衣室，左側則進入雙床的寢臥空間。兩間兒童房則依照孩子們的喜好量身打造。哥哥的房間以灰色為主軸，營造沉靜簡約的氛圍；妹妹的房間則選用甜美的粉紅色，呼應性格特質，就像專屬自己的小天地。



多功能書房跳脫原先的淺色調，改以更為沉穩的木質為主軸，讓空間氛圍從清爽轉為靜謐。並透過色彩心理學的運用，營造安定舒心的感受，無論是日常辦公、閱讀或休憩，都能在此找到最適合的狀態。

