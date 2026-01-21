建築承載幸福 高雄大學建築系於全國學生競圖展現設計深度

「當市場不只是交易空間，而是串連城市記憶、生活節奏與人際互動的公共節點，建築便成為承載幸福的媒介」以此設計思考出發，國立高雄大學建築學系學生作品於「二○二五年中華民國全國建築師公會學生競圖-幸福建築（美好建築）」中脫穎而出，在全國一百二十二件參賽作品中獲得評審肯定，展現學生將建築設計與公共議題結合的成熟論述能力。(見圖)

高雄大學今(廿一)日說明，本屆競圖以「幸福建築（美好建築）」為主題，不設特定基地與建築計畫，鼓勵學生從生活經驗、城市脈絡與社會關係出發，提出對「幸福」價值的建築詮釋；國立高雄大學建築學系結合大學部三年級建築設計課程，引導學生將課堂成果深化為具備完整論述的競圖作品，最終共有七件作品獲獎，其中一件榮獲優選、六位學生獲得佳作肯定，成果表現亮眼。

其中，學生蔣幸芸以作品〈果貿市場，重新想像-繫〉榮獲優選，該作品以高雄左營果貿市場為基地，重新梳理市場、社區與城市之間的空間關係，透過動線與結構設計，回應不同世代使用者的日常需求，呈現市場作為公共生活核心的可能性，獲得評審高度肯定。

其餘獲得佳作肯定的學生，分別為吳沚學、黃晨熏、吳昕縈、林裕璿、簡瑋頡與林家緯，六位學生分別從市場空間、社區生活、都市邊界與公共場域等面向切入，透過不同尺度的設計觀點回應「幸福建築」主題，展現學生逐步建立以建築回應生活與社會議題的能力。

這次競圖由建築學系講師蔡寧於課程中總召集學生參與，並由趙文紳、楊欣潔、謝婷婷、劉建志等教師分別指導。蔡寧指出，「中華民國全國建築師公會學生競圖」為國內具指標性的學生建築設計競賽之一，題目開放且重視價值主張，學生需同時回應空間設計與社會議題，是對整合能力的重要挑戰。本屆多位學生同時獲獎，顯示課程已成功引導學生將校內設計作業提升至全國競圖層級。

除全國學生競圖成果外，建築學系學生亦於實作型競賽中展現行動力，由薛甯尹、吳昕縈、郭又禎、黃柏翔與張軒榮組成的學生團隊，於「二○二五年臺南築角-社區空間創意大賽」中，以作品《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》榮獲金獎，透過老宅後院改造為共享庭園，結合社區參與與永續設計，展現學生將設計理念落實於真實場域的實作能力。

建築學系表示，從全國性設計競圖到地方社區實作，學生在不同尺度與形式的設計挑戰中皆展現穩定表現，未來也將持續透過課程與USR（大學社會責任）計畫，鼓勵學生以建築設計回應城市與社會需求，深化與地方的連結。