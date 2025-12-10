「建築是量度心靈的測錘」— 簡學義獲國家文藝獎殊榮 堅持「不妥協的代價」鑄造台灣人文風景

國藝會於9日揭曉第24屆「國家文藝獎」七位得主名單，由董事長林淇瀁親自宣布，其中簡學義獲選為建築類得主。（國藝會提供）

最新出爐的第24屆國家文藝獎建築類得主、竹間聯合建築師事務所創辦人簡學義，始終以「堅持」二字貫穿其職業生涯。從早期的鶯歌陶瓷博物館到近期的國立台灣大學人文館，簡學義始終將建築視為「公共利益」的載體 ，即使面對漫長的工期與外界爭議，仍不改其志。他在《文藝賦格》紀實節目訪談中感性剖析：「設計，是究極心靈的事……不只是表達技術的問題，而是量度心靈深度的一只生命的測錘。」

十九年磨一劍：台大人文館的意志勝利 文藝賦格節目獨家深度記錄

現年71歲的簡學義，三度奪下台灣建築獎首獎，被建築界譽為「台灣建築史上的傳奇人物」 。他不輕易妥協的個性，使他的作品往往歷經磨難才能誕生 。

以甫獲台灣建築獎首獎的「台大人文館」為例 ，該案歷經十九年光陰 、十六次設計修改 ，面對校內外對量體、高度及文化資產保存的激烈爭辯 ，甚至被貼上「破壞景觀」、「建築師說謊」的標籤 。建築師好友阮慶岳在《建築裡的人文風景》影片中透露：「即使面對諸多挫折，簡學義從來不放棄。」

簡學義選擇在無數次的會議與審查中挺住壓力，因為他深信建築師服務的對象不只是業主，而是一個廣泛的、更長遠的「公共利益」 。最終，這座建築以獨特的懸吊式結構回應了歷史建築「洞洞館」的紋理 ，成就了寧靜而有力量的校園地標。

《文藝賦格》節目跟著建築家簡學義漫步於「台大人文館」，這座由他設計、耗時19年打造的建築終於在今（2025）年落成。

清水混凝土的堅持與父親的啟蒙

回顧其代表作「鶯歌陶瓷博物館」，同樣歷經十二年的波折 。簡學義以清水混凝土的灰階色調，打造低調中性的展示空間，並堅持「無色彩的中性色調」 。他甚至為了堅持窗框顏色不被改為突兀的「粉紅色」而極力爭取 。

在建築即將開幕、卻因營造廠倒閉、漏水頻傳的危機時刻，簡學義的父親—擁有台灣建築師證書001號的簡德耀先生 —更義務率隊進場搶修，無償協助解決施工瑕疵 。父親不僅在危機中相挺，更啟蒙了簡學義的建築人生，也將首次於節目中真情呈現 。

出自建築家簡學義之手的「陶瓷鶯歌博物館」，以灰階清水混凝土為主體，配合透明玻璃材質，使自然光在空間中流轉，映射出細膩光影。

「天上的人在做人間的事」

與他共事的美國註冊建築師孫自弘形容他：「像是天上的人，在做人間的事」 ，意指其理想性極高，卻必須在充滿妥協的現實工程中掙扎 。

簡學義三度奪下台灣建築獎首獎，如今再獲國家文藝獎殊榮，簡學義證明了在快速變遷的時代中，透過時間淬鍊的「慢建築」，終能如水湧出、如花綻放，展現撼動人心的力量 。

