建築物將被強制光電？ 業者：隔熱防水還有「這超強功能」

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現在大型地面光電成案不易，政府要加速屋頂型光電設置。（經濟部提供）

內政部推出「建築物設置太陽光電發電設備標準」將在8月啟動，建築物達1千平方公尺以上，屋頂將被強制設置太陽能板，不少立委與民眾擔心損傷建物或颱風天變成「血滴子」，經濟部能源署今(10)日表示，會要求業者結構標準可抗17級陣風，且若斷電時，能自給自足該棟建物的用電。

「建築物設置太陽光電發電設備標準」規範新建、增建等建物的建築面積若達1千平方公尺、約3百坪以上，或建物改建時變更屋頂面積達1千平方公尺以上，應設置太陽光電發電設備，也排除宗教殯葬類、危險物品類、經認定不宜設置、受光條件不足等4類建築。

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中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長林新寶表示，透過結構、消防、財務及維管四大配套，光電不再只是屋頂的設備，而是建築升級、資產增值、社區永續的代名詞。

公會表示，太陽光電與建築的融合，就像一把遮陽傘，能為住家帶來隔熱、防水及長期收益等多重實質效益，並可強化住家用電韌性，據內政部規劃以建築面積1千平方公尺以上先期推動，此類建物使照總數6%，以建築成本估算，增加光電設備僅占建築成本1%。

經濟部能源署表示，針對台灣環境及氣候，已提升屋頂型光電設置結構標準可抗17級陣風；在建照規劃時就將光電列入，也避免二次施工可能造成破壞屋頂防水層的疑慮，也要求設置光電前，應委由專業技師辦理結構安全計算與簽證，確認屋頂承重、固定載重、活載重，以及風力、地震力或其他水平力等影響，確保結構安全。在後續運維管理上，規範每2年結構與電氣定期維護與檢測，確保發電系統永續運作。

由於去年丹娜絲颱風導致嘉義及台南沿海地區大規模停電，當時停電戶數多達百萬戶，連帶也斷網斷訊，儘管當地有很多太陽能發電板，卻無法在地救急使用，引發外界對於「集中式電網」的憂心。

經濟部能源署也提到，會要求太陽光電發電設備電路設計，可在輸配電網未能供電時，與輸配電網隔離後，提供太陽光電電力予建築物使用，所以在遭遇電力中斷時，能擁有最基礎的生活與應變能力，可強化災防能力，也可結合社區供電設備建立社區微電網。

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