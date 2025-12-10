「建築物設置太陽光電發電設備標準」將公告 落實國家能源轉型

新建建築物強制裝設光電為世界趨勢--國際上強制建物安裝光電之政策比較。 表：地球公民基金會提供

[Newtalk新聞] 有關民間團體今（10）日召開「新建物屋頂光電義務法案盡快上路」記者會。內政部對此表示，為強化國家能源及防災韌性，已依據《再生能源發展條例》訂定「建築物設置太陽光電發電設備標準」，刻正循法制作業程序辦理，內政部與經濟部會銜公告，強調政府以務實可行方式推動屋頂光電，未來也會持續進行滾動式檢討修正，穩健落實國家能源轉型。

內政部進一步說明，凡是新建的建築物建築面積達1,000平方公尺以上者，每20平方公尺即應設置1瓩的太陽光電發電設備。據統計，雖僅占10%建照申請案件量，但其建築面積總和卻占全體80%，預估每年可增加66萬瓩（kW）裝置容量，最大相當於20萬戶家庭用電，能在不增加過多行政審查負擔下，創造最大的綠能效益。

此外，內政部指出，考量台灣位處地震、颱風頻發地區與居住安全， 該標準已明確規範電路設計須具備「獨立運作」功能，當災害導致外部電網中斷時，建築物自身仍具備獨立供電功能，以作為國家防災韌性的關鍵防線。

內政部補充，為確保制度順利推動，太陽光電的設置作業參考現行建築管理模式，納入「建造執照」及「使用執照」的審查程序中，並要求起造人需檢附相關圖說及證明文件。同時，該標準也明定起造人在建築物或公共設施移交前，必須辦理太陽光電設備的變更與移交作業，以確保後續由管委會取得發電與收益，並明確維護管理權責。

內政部最後強調，政府會與社會大眾共同推動綠色能源轉型及落實2050國家淨零碳排之重大政策，齊心為國家淨零轉型、強化整體災害應變與防衛能力奠定厚實的重要基礎。

