建築界「畢卡索」蓋瑞96歲辭世 造就經典畢爾包古根漢美術館
設計中國醫藥大學美術館5月動土4年完工 東亞唯一鉅作
享有建築界「畢卡索」的建築大師蓋瑞5日辭世，享耆壽96歲。蓋瑞以大膽且充滿奇趣的設計聞名，造就經典的西班牙畢爾包古根漢美術館，洛杉磯迪士尼音樂廳也是出自蓋瑞之手。蓋瑞親自設計位在台中的中國醫藥大學美術館在5月動土，預計4年落成，是蓋瑞在東亞唯一鉅作，為台灣建築與藝術發展重要里程碑，也將成為台灣的新地標。
蓋瑞（Frank Gehry）的代表羅伊德（Meaghan Lloyd）告訴法新社，蓋瑞5日在位於聖塔蒙尼加（Santa Monica）的家中因呼吸道疾病過世。
蓋瑞於1989年獲得有建築界諾貝爾獎之稱的「普立茲克建築獎」，他的作品最大特色就是以解構、扭曲的金屬，展現跳舞般的線條。他在全球最著名的作品就是1997年以鈦金屬打造的「西班牙畢爾包古根漢美術館」，是當代建築與解構主義建築的代表作，被尊稱為「普立茲克建築獎教父」。
蓋瑞是美國後現代主義建築師，將世界建築史帶進21世紀，顛覆20世紀傳統建築型態的規律性和線性結構，強調建築個性、藝術性和科技性的元素，將藝術的元素融入到建築設計中，被譽為「建築界的畢卡索」。蓋瑞的創新與創造力，是讓現代建築趨向純藝術的動力，和讓建築向前躍進的原因。
蓋瑞的作品特色是以解構、扭曲的金屬展現跳舞般的線條，他不僅推廣了當代建築風格，更紅到曾在卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）中出現。
蓋瑞1929年生於加拿大多倫多一個猶太家庭，1940年代末舉家搬到美國。他在洛杉磯南加州大學研讀建築，畢業後加入美國陸軍，之後又赴哈佛大學進修都市規畫但未完成學業。
蓋瑞1961年至巴黎為建築師赫蒙德（Andre Remondet）工作，但不久就返回洛杉磯成立自己的建築事務所，並於1970及1980年代推出一系列大膽創新的建築作品，多座位於南加州。
蓋瑞於1989年獲頒普利茲克獎，近10年後發表自己最具代表性的設計畢爾包古根漢美術館（Guggenheim Museum Bilbao），這為他贏得國際聲譽。
受到鼓舞的蓋瑞在接下來其他案子持續展現冒險精神，包含洛杉磯迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）、紐約畢克曼大樓（Beekman Tower）、巴黎路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）等。
臉書（Facebook）公司也聘請蓋瑞操刀其總部在加州孟羅公園（Menlo Park）的大規模擴建工程，該園區已於2018年啟用。
中國醫藥大學董事長蔡長海從2015年邀請蓋瑞設計中國醫藥大學美術館，到2025年5月正式動土，歷經了10年，經過無數次會議討論，堪稱台灣建築史上施工難度最高的建築，蓋瑞目標在為台灣打造一座世界級的新地標，期許「中國醫藥大學美術館」與「古根漢美術館」齊名，成為全世界的焦點。
蓋瑞設計的中國醫藥大學美術館以折疊金屬和起伏的不鏽鋼打造，捕捉天空千變萬化的光線，展現如同水彩畫般的繽紛效果，它將是一座美得像水彩畫一般的金屬建築，吸引世人的目光。
蓋瑞在 2021年4月14日接受《紐約時報》專訪時，特別向全球推介中國醫藥大學美術館。他說：「靈感是以建築物、樹木和天空，一起反射在水池及不銹鋼板上的倒影為想像設計，選用較柔軟的不鏽鋼金屬作為主要立面材料，透過精密的摺疊與轉折工藝，打造出層疊起伏、流動如波的建築外觀。隨著日光與天色的變幻，建築表面折射出細緻柔和的光影，彷彿一幅絕美水彩畫般靜謐且靈動」。
蓋瑞這項創新手法，不僅展現他對材料語言的深刻理解，也使整座建築仿如一幅與大自然產生共鳴的詩意畫作，在城市脈絡中，譜寫出建築與藝術交融的全新篇章，創造城市美學和活力，可見這座美術館的未來潛力與藝術價值。
