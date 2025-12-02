建築結構大不同！ 苗縣建材以「它」為主

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣如今華廈大樓、透天厝等，建商也推出各種類型不同的建案，民眾不管是自有或者租屋，可以多了解建築結構的不同之處，其中台灣較常見的主要分為RC結構(鋼筋混凝土)、SC結構(鋼骨)及SRC構造(鋼骨鋼筋混凝土)。

苗栗縣政府工商發展處介紹，RC結構主要建材為鋼筋混凝土，為台灣業界施工技術最純熟的工法，10至15層中低層建築適用，9成的住宅就是以此結構構築，苗栗縣大樓大多是這個構造，受地震擺幅影響較小。

另外，縣府工商發展處提到，SC結構主要材料為鋼骨，屬玻璃帷幕辦公大樓常用，鋼骨現場以螺栓及焊接組裝完成，適用30層以上的超高建築。因結構韌性較強，遭遇強風及地震，高樓層會感受到明顯晃動，震幅較大。至於SRC構造由H型鋼組樑柱構架後，鋼骨外組立鋼筋及灌混凝土的方式，施工技術及品質要求高，分別綜合了RC及SC結構的耐震及住宅舒適度，約為15至25層樓適用，造價較高，地震擺幅中等。

