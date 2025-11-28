建築結構恐遭重創！專家：高溫影響樓層承載力 重建費用難估算

香港宏福苑大火，專家擔心恐影響結構。(圖／區國強)

香港宏福苑惡火已持續超過49小時，救援人員日夜不停進行搶救工作。這場大火不僅摧毀了住戶的家當，更可能嚴重影響建築結構安全。專家指出，受到高溫影響，樓層承載力可能大幅降低，未來無論是修復、補強或重建，都將耗費長時間且費用難以估算。對於災民而言，生活重建之路充滿艱辛與無奈，他們只能等待政府安置，未來何去何從成為一大難題。

宏福苑大火現場仍持續冒出黑煙、白煙，殘火尚未完全處理完畢，還出現復燃情況，消防人員持續進行灑水滅火作業。這場惡火已經燒毀了八棟樓中的七棟，火勢因竹棚、安全網以及天候因素而迅速蔓延，火舌不斷向周邊擴散，情況一發不可收拾。

對於災後重建，災民們表示只能等待政府安置，並配合政府的安排。一位災民無奈地表示，他們完全沒有辦法，只有等政府安置，看政府怎麼辦，他們就怎麼配合政府。

香港工程師學會結構分部前主席陳世昌強調，柱和牆是建築結構中非常重要的部分，因為受力的主力牆或柱若受到影響，對結構安全會有很嚴重的影響。在持續高溫下，建築結構可能已經受損，降低了樓層的承載力，接下來需要進行測試以確定適合的修復方案、補救措施或是否需要重建。

香港議員謝偉銓表示，他認為災後重建需要以月計算，可能需要9個月至1年的時間。由於公共區域和居民家中的家電、家具都已損毀，所涉及的金額相當龐大。有專家分析，考慮到維修費用金額巨大，可能不如直接拆除重建，但重建資金來源成為另一個難題。

宏福苑建於1983年，共有超過4500名住戶居住。原本已規劃的維修工程預計花費3.3億港幣，並將於明年第一季完工。然而，這場突如其來的大火不僅燒毀了住戶的家園，也燒掉了他們的希望，未來的重建之路將十分漫長。

