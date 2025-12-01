建築與藝術共構 聯茂建築規劃「知藝術 裏生活」藝術聯展

圖說：「知藝術 裏生活」藝術聯展於「聯茂知裏」賞屋會館展出。（圖片來源：主辦單位提供）

高雄捷運後驛站位居凹子底與高雄火車新站之間，富邦凹子底BOT、聯上停35BOT、義享天地二期等重大建設逐一成形，賦予地段無限未來性，四軌共綻——捷運、台鐵、輕軌、高鐵交會優勢，距離捷運後驛站約200公尺，聯茂建築的「聯茂知裏」，規劃「知藝術 裏生活」藝術聯展，將賞屋會館化身藝術沙龍，展出阿咧A-Lei等多藝術家作品。 「知藝術 裏生活」藝術聯展，由意識畫廊與幽默創作者阿咧A-Lei，多件以日常趣味為靈感的作品進駐現場，搭配徐永進、徐凡軒、徐橘喵、高定等藝術家的創作，屏東縣民公園〈七龍豬〉、車城看海美術館〈北海小精靈〉等人氣角色亦現身其中，為空間注入童趣與詩意。開展當天，阿咧A-Lei將親自導覽作品，分享創作靈感與幕後故事，讓賞屋不只是看房，更是一場藝術體驗。

此次藝術聯展從11月29日起至12月21日，透過展覽、對談與互動活動，希望將建築、藝術與生活完美融合，讓城市中一隅的居住空間，也能成為生活美學的體驗場域。

圖說：幽默創作者阿咧A-Lei，多件以日常趣味為靈感的作品進駐現場。（圖片來源：主辦單位提供）

「聯茂知裏」以生活輪廓為出發點打造居住空間，從土地選擇開始，就思考未來住戶的生活節奏與需求。三面臨路的格局、四方退縮的空間設計、人車分流的動線規劃，讓每一戶都能享受寬敞舒適、自在從容的生活氛圍。該案規劃 30、38坪，單層4戶、兩部電梯，共56戶住宅、兩戶店面。住宅戶戶邊間、雙衛開窗，還有免開窗新風換氣系統、EMS電動車預留設施、磁化軟水系統等，讓舒適度從屋內延伸到日常每一刻。

