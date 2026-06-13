建置71處警用監視器 竹市17公里海岸線遊憩安全升級

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





提升17公里海岸線風景區公共安全及遊憩品質，新竹市政府養工處攜手新竹市警察局推動「17公里海岸線警用治安監視器建置計畫」，於沿線重要節點完成71處警用治安監視器設置，正式與警察局監控系統連線運作，透過科技執法與智慧治理機制，強化治安維護與公共設施管理，共同守護市民及遊客安全。

市府表示，114年底17公里海岸線沿線曾發生路燈電纜遭破壞事件，影響夜間照明及民眾使用安全，養護工程處隨即與警察局合作研議改善措施，透過建置警用監視系統，導入即時影像監控、調閱及通報功能，提升違法行為嚇阻效果與案件查處效率，同時保障公共設施及自行車道使用安全。

廣告 廣告

養工處說明，本案自今(115)年1月啟動施工，於5月底全數完成，總經費約497萬元，建置範圍涵蓋南寮大道、幸福沙灣、港南濱海風景區、金城湖、水資源公園、香山濕地、風情海岸、那魯灣文化聚落、南港賞鳥區及海之聲等重要節點。透過監視系統串聯形成完整安全防護網，除可協助警方即時掌握現場狀況外，亦能與周邊道路監視影像整合運用，有助於治安維護、案件追查及突發事件應變，大幅提升管理效能與執法效率。

更多新聞推薦

● 高雄果嶺自然公園生態豐富 台灣特有種五色鳥悠遊其間