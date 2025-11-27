建興儲存科技發表 16TB 企業級 ER4 系列 SATA SSD 隨機讀寫效能領先業界

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】面對 AI 伺服器與資料中心對高密度、低延遲儲存的快速增長需求，建興儲存科技宣布推出新一代企業級固態硬碟 ER4系列 SATA SSD。本系列容量最高可達 16 TB，為市場上少數能提供超大容量的 SATA SSD 之一；同時具備 98 K / 30 KIOPS 的隨機讀寫效能，而 8 TB 版本更提供 98 K / 55 KIOPS 的表現，兼具大容量與優異效能，適用於 AI 推理、即時分析與高併發環境。

建興儲存科技 ER4系列企業級 SATA SSD。(圖／建興儲存科技提供)

ER4系列採用 2.5 吋 SATA 6 Gb/s 標準介面並支援熱插拔，可直接替換傳統機械硬碟（HDD），協助企業在維持既有架構與成本可控的前提下，順利完成儲存升級。

在規格方面，ER4系列容量涵蓋 16 TB（15.36 TB）與 8 TB（7.68 TB），連續讀寫速度均達 550 MB/s / 530 MB/s。兩款容量皆提供 98 KIOPS 隨機讀取，有效提升高併發環境的處理能力，對 OLTP、AI 推理、雲端運算與大數據分析等低延遲工作負載具有顯著效益。

除容量與效能外，ER4系列亦配備多項企業級資料安全功能，包括端對端資料保護、True PLP 斷電保護、安全抹除與 AES 256 bit 加密（支援 TCG Enterprise，選配），確保資料在傳輸與儲存過程中的完整性。

在可靠性方面，ER4系列具備 300 萬小時 MTBF 與 10⁻¹⁷ UBER，並提供五年產品保固，以滿足企業對長期穩定運作的需求。

建興儲存科技指出，ER4系列特別適合應用於 OLTP（線上交易處理）系統，該類系統對 I/O 效能、延遲與資料完整性要求嚴苛。透過高速控制器與優化韌體設計，ER4系列可支援高交易密度的穩定運行，也適用於虛擬化、雲端基礎架構、大數據平台、中小企業 NAS、備份系統與影像監控等多元場景，協助企業在不更動硬體架構的前提下提升整體效能與儲存效率。

建興儲存科技（Solid State Storage Technology Corporation, SSSTC）為全球記憶體品牌鎧俠（KIOXIA）旗下子公司，致力於 SSD 產品研發、生產與銷售。建興儲存科技表示，未來將持續拓展企業級 SSD 產品線，並投入更多技術於高速儲存與資料安全領域，協助企業加速邁向智慧化與數位轉型。更多產品資訊，請參閱建興儲存科技官網：https://www.ssstc.com/tw

