建興國中學生吳宇謙化身為電影《倩女幽魂》中的書生寧采臣角色，設計適合應付大考的學子身體需求菜單。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

傳遞「吃得聰明、吃得安心」，教育部發揮創意，推出飲食教育創意競賽，台南市共有四校獲獎，其中建興國中學生吳宇謙化身為電影《倩女幽魂》中的書生寧采臣角色，以古代書生赴京趕考為創意，結合學習需求，設計適合學校團膳菜單，精彩演出，除獲得全國「健康飲食小主播」國中組佳作，更拿下最佳表演獎肯定。

吳宇謙是二度參賽，以《少年書生的私房營養菜單》獲獎，他裝扮成古代書生，強調均衡營養對提升學習力與專注力重要性，他並自行設計菜單和下廚製作，推出包含五穀米飯、塔香滑蛋豬柳、涼拌五香豆干、蒜炒菠菜及青菜豆腐湯，兼顧營養均衡、經濟實惠與實務可行性，且適合用於學校團膳；他說，菜單符合國中生需求的體力、腦力等。

善化國中謝美御、曾子芩也以《時旬「芝」味，善化好食光》榮獲國中組第三名，運用善化黑芝麻、火龍果、南瓜、學甲虱目魚、關廟鳳梨等在地食材，還有學子以牛奶鈣質、小吃蝦捲等為題，學生化身「長高觀察員」與「牛奶偵探」播報，展現各校推動食育教育成效。