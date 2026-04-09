建興國中科學班甄選報捷 20人錄取南一中與北一女

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建興國中於科學班甄選再創佳績，錄取台南一中、北一女中科學班共二十人。（建興國中提供）

記者陳治交／台南報導

建興國中於今年度科學班甄選再傳捷報，共有十九位學生錄取台南一中科學班，另有一位學生錄取北一女中科學班，合計二十人金榜題名，整體錄取率突破六成，成績斐然。

建興國中一向重視數理與科學素養培育，透過完善的課程規劃與多元學習活動，激發學生對科學探究的興趣與能力。校內不僅開設進階數理課程，亦推動科學專題研究、實驗操作及競賽培訓，培養學生獨立思考與解決問題的能力，奠定扎實的科學基礎。

此外，教師團隊長期投入科學教育發展，針對學生個別特質進行適性輔導，提供系統化且有策略的培育方案。歷年來，建興國中在各項科學競賽與升學表現屢創佳績，深獲各界肯定。

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三年來各科表現穩定、勤於精進的施承佑說，透過長時間反覆練習與訂正，將錯誤化為成長養分，在老師引導下深化理解，逐步邁向科學本質。升旗服務隊成員陳衍瑞提到，在扎實基礎之外，與同儕互相討論、訂正錯題，加上師長與同學的支持，是持續前進的重要動力。

本次表現亮眼、名列前茅的趙廷峰指出，學校多元課程與完善的實作訓練、模擬口試，使他能在考試中穩定發揮，並在同儕互動激盪想法、共同成長。成功錄取北一女中科學班的戴翊喬也分享，從決定報考到全力衝刺的過程充滿挑戰，感謝學校安排學習環境與師長悉心指導，以及家人與同學的支持與陪伴，讓她得以全力以赴、圓夢成功。