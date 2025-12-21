建興國中話我台南 中西區圖展出

「話我台南：青春手寫」呈現學生對城市文化與地方故事的細膩書寫。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

為推廣閱讀風氣與深化在地文化認同，中西區圖書館推出《聽說、台南》故事接龍活動。建興國中校長侯志偉及策展人圖書教師吳孟芬將故事接龍延伸至校園，特別策劃「話我台南：青春手寫」活動，即日起至十二月三十一日在中西圖書館展出。

侯志偉表示，學校致力於閱讀推廣與文化走讀，提升校園閱讀風氣，為響應中西區圖書館《聽說 台南》故事接龍，特別發起「話我台南：青春手寫」，鼓勵學生文字書寫連結在地文化，保存城市文化資產；透過青春視角，把對台南的觀察與情感，描繪屬於自己的台南故事。

中西區長蔡佳甫指出，《聽說、台南》故事接龍活動提供市民一個共創的平台，活動至今引發熱烈迴響，也蒐集到許多市民朋友青春回憶、生動感人的台南故事，更意外驚喜地引發建興國中師生響應並延伸辦理「話我台南」活動。

「話我台南」於中西區圖書館二樓十字廊道展出，呈現學生對城市文化、生活記憶與地方故事的細膩書寫，歡迎民眾踴躍到館參觀，一同透過學生的筆觸，感受台南的溫度與故事。