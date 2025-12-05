建華路瓶頸段待拓寬 台鐵與花市公所會勘將推動截彎取直改善安全

因地方民眾、里長及民意代表多次陳情反映建華路瓶頸狹窄、車流量大且視線受阻，長期影響通行安全，市公所會同土地所有權人台鐵公司等相關單位現地會勘（見圖）。

經實地踏查與意見交換後確認，市公所將依台鐵建議重新調整計畫書內容，待承租土地範圍確認後，推動「截彎取直」及拓寬工程，改善會車困難與事故風險，讓地方期待已久的交通改善正式向前邁進。

此次會勘由國營臺灣鐵路公司資產開發處花蓮營業分處召集，出席人員包括副經理洪郁雅、服務站主任翁林泱，以及花蓮工務段助理技術員王識愷。花蓮市長魏嘉彥、建設課長徐國城到場；地方代表與居民則有市民代表林百瑞、國慶里長林群上及在地耕作戶共同參與，針對瓶頸路段、土地界址與拓寬需求進行詳細踏查。

會中，台鐵指出，現行計畫書與土地實際使用情況仍有差距，建議市公所應將承租範圍、面積、道路線型及相關環境因素更精準標示，以避免後續程序產生誤差。市公所回應將依建議立即補充並重製計畫書，完成後再提送國營臺灣鐵路股份有限公司審議，俟承租事宜確定後即可展開後續改善作業。

魏嘉彥市長表示，建華路瓶頸路段長期為地方交通安全熱點，路幅狹窄、彎道急促，加上視線受阻，民眾用路壓力大。市公所承租台鐵土地後，將推動「截彎取直」與道路拓寬，改善交通動線、提升視距，讓道路更安全。感謝台鐵召集本次會勘，讓權屬、範圍及工程需求在現地一次講清楚，使後續行政作業能更順利推動。

依據當天會勘結果，市公所將重新調整計畫書內容，補充承租面積、道路新線型、排水及耕作動線等資訊，再送台鐵審議，後續將依序辦理承租、預算確認與採購流程，盼能儘速啟動瓶頸改善工程，落實市民期待的交通安全提升。