建華里邀名家揮毫春聯 鄉親爭相索取墨寶

高雄市新興區建華里長服務處循例邀請書法名家吳文生現場揮毫書寫春聯贈送鄉親。（記者許正雄攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市新興區建華里長吳文欽每年春節前夕，都會邀請書法名家現場書寫春聯贈送里內居民，卅日上午循例邀請書法名家吳文生現場揮毫書寫春聯贈送，鄰近里民仰慕吳文生的書法，也到場共襄盛舉並索取春聯。

吳文生是高雄師大碩士，現任蘭亭書學會理事長，作品曾獲日本東京書法協會書法比賽獎項肯定，是該協會書法比賽得獎名人，在環保局退休後擔任社區大學及意誠堂關帝廟等地書法講師，教授書法，每年春節前都受各里長邀請揮毫贈送春聯。

廣告 廣告

吳文生卅日上午在新興區同愛街建華里長服務處現場將鄉親丙午馬年的祈願與希望，揮動毛筆透過春聯文字展現出來，共寫了上百幅春聯贈送給里內居民，鄰近里民仰慕吳文生的書法，也到場共襄盛舉並索取春聯。

市議員黃文益特派其副主任翁明道到場協助，由於現場里民索取相當熱絡，加上氣候溫暖，里內志工還幫忙將書寫好的春聯掛在一旁晾乾，讓上百幅春聯齊掛的畫面相當壯觀。

建華里長吳文欽表示，春節貼春聯是我們民間傳統統習俗，歲末年終之際，春聯送給鄉親共迎新年到，也感謝鄉親父老一年來對里政業務推動的支持和參與，祝福大家歡慶新年，萬事順心又如意，事事順利，大家發大財。