建設公司老董愛上竹科女慨借千萬 她拿錢秒刪好友

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名建設公司董事長陳男愛上竹科工程師黃女，不惜借她1千萬不收利息，只要黃女辭職專心照顧他，沒想到黃女拿到錢後馬上從LINE好友名單將他刪除，陳男憤而提告要她依約先還500萬，新竹地院法官認為「雙方情感糾葛本來就是陳男借錢時應自行衡量的風險」，駁回陳男之訴。

陳男說，經由婚友社介紹認識黃女，以結婚為前提而交往。黃女因有資金需求，向他借1千萬元，他體恤黃女需承擔照顧家人之經濟重擔，故同意借款且不需給利息，沒想到4月黃女拿到錢後，就以生活另有安排、將更換手機、將搬家云云為由，把他從LINE好友名單中刪除。他認為黃女行為與常情有違，恐無還款意思，憤而提告要求先還約定的500萬元。

黃女則說這1千萬元並非借款而是贈與，她本身是科技工程師，年所得有數百萬元，是因陳男積極追求且希望她辭職專心照顧他，她才因此辭去工作。

法官調查，雙方完成借款契約簽名後，黃女當天臨時向陳男表示，倘要求她明年一次返還1千萬元，將造成其極大經濟壓力，陳男才同意她可在明年3月先還500萬元即可，雙方就剩下的500萬元已有「陳男明年3月前不會請求返還」特約，如此解釋才符合「不造成黃女極大經濟壓力」的目的。

法官認為若如陳男所說，得經催告後隨時請求黃女返還，則失去黃女向陳男借錢週轉1年、免付利息的目的。

法官指出，固然黃女借到1千萬後不久即決意分手，然此為雙方情感糾葛，本來就是陳男出借款項時應自行衡量的風險，與法院認定借款清償期無關，因此就這500萬元雖為未定清償期限借款，然雙方口頭定有明年3月前不得行使返還請求權的特約，因此駁回陳男之訴。

