建設公司董座求愛砸千萬 竹科女錢入袋秒斷聯！他提告討債敗訴原因曝

建設公司董座陳男與竹科工程師黃女透過相親結緣，陳男為了讓女友辭職專心相處，豪氣借出1000萬元且不收利息。不料黃女收錢後迅速提分手，還火速刪除對方的LINE斷絕往來。陳男自覺受騙，認為女方完全沒有還款誠意，提告黃女想討回其中500萬元，沒想到卻被法官打了回票。

竹科女千萬入袋斷聯搬家

陳董透過婚友社與竹科上班的黃姓女工程師認識並交往，兩人以結婚為前提交往，陳董霸氣掏出1000萬元大方出借且免收利息，只希望女方能辭掉高薪工作全心陪伴他。陳董主張這1000萬元是體恤女友照顧家庭辛苦，才在2025年3月27日匯款，並口頭約定其中500萬元借期1年，剩下的500萬元則沒說何時要還。怎料女方拿錢兩週後就翻臉不認人，換手機、搬家樣樣來，讓他覺得錢可能拿不回來了，才趕緊打官司希望能把部分欠款討回來。

她辯辭高薪工作補償

但是黃女解釋這筆1000萬元其實是陳董為了讓她辭掉百萬年薪工作而給的補償，本質上更像贈與，自己原本在竹科領百萬年薪，是為了陳董才放棄前途。法官審酌雙方借款合約發現，雙方簽約時曾提到明年還500萬元，剩下的一半則留有彈性，這代表陳董當初是為了不給女方太大壓力，才同意讓她先寬緩1年再說。

法官為何判董座討債敗訴？

最終法官裁定，既然陳董承諾過明年3月底前不用還錢，那就不能反悔提早要帳。就算女方借錢後就搞消失分手，那也是感情糾紛，陳董借錢給女友前本就該自擔風險。法官認為雙方存在口頭特約，由於目前還沒到當初約定的還款期限，因此判決陳董敗訴。

