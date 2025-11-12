建設創新引領觀光 新北打造旅遊新契機

新北觀旅局長楊宗珉今（十二）日以建設新亮點、觀光心串連為題專題報告說明以重大建設帶動城市觀光。（圖：新北觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局今（十二）日於市政會議以「建設新亮點、觀光新串聯」為題專題報告，觀旅局長楊宗珉表示，新北以重大建設為核心，結合交通串聯、節慶行銷與永續旅遊，展現「以建設帶動觀光、以觀光促進產業」的城市願景。

新年度觀光發展以三項重大工程為推進軸線，即將通車的淡江大橋以「海天新門戶」之姿，串聯淡水、八里、金山與貢寮，建構「青春山海線」旅遊圈，並榮獲觀光署第二屆觀光亮點獎「最佳國旅創新獎」。三鶯捷運線亦即將通車，串接鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館與三鶯老街，打造「三鶯文創生活圈」。瑞三鑛業整煤廠則以「修舊如舊」理念推動再生，第二期工程預計二○二六年完工，導入文化活化與環境永續，強化雙百年環線觀光能量。

除硬體建設，將透過節慶行銷提升城市魅力，新北歡樂耶誕城將於十一月十四日開城，以「馬戲嘉年華」為主題，攜手「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」打造四大燈區。主燈「歡樂馬戲棚」結合裸視彩幕、五感沉浸與機械展演，每日推出主燈秀，開城當日更有「奇幻馬戲大秀」登場。觀旅局表示，未來新北將持續以創新建設為軸，深化交通與文化保存，推動低碳旅遊與友善服務，打造永續旅遊。