建設局載「土石」欲蓋廚餘遭抓包 環保局：不合規定已請回
台中市 / 綜合報導
中央要求台中市廚餘掩埋場都要按照規定也就是50公分廚餘要用30公分土來覆蓋，但沒想到載的土石粒徑太大，沒有防臭吸水功能，另外還有市議員掌握台中大安肉品市場，10月13日收到案場送來的豬隻，不是一開始市府疫調的28頭，而是32頭，台中市衛生局肯定表示，確定賣到市場的就是28頭，至於另外沒有賣出的4頭去哪了，會追查釐清。
好幾輛大貨車，深夜開到文山掩埋場入口，排隊等著進場，台中市議員江肇國爆料，這些大貨車，是建設局養工處連夜調派的包商開來的，車斗載的全都是石頭和土塊，要進場掩埋廚餘，不符合規定，當場被環保局請回。
台中市議員(民)江肇國說：「去請建設局去提油救火，竟然又去調這些包商們的土，而且又沒有細查他們是否符合規定，到最後又衍生出一場烏龍。」江肇國痛批市府亂成一團樣樣出包，怎麼會拿粒徑大的土石去覆蓋廚餘。
台中市環保局主秘江明山說：「粒徑的比較大，環保局認為不適合，所以就沒有讓這些土方，進到掩埋場，掩埋場的覆土，絕對沒有用粒徑比較大的土方。」
環保局強調，依照中央規定50公分的廚餘用30公分的覆土去掩蓋，台中市還再加碼20公分用50公分的覆土去蓋，但民眾黨的市議員江和樹，跑到霧峰掩埋場，發現被土蓋住的廚餘，還有水冒上來。
台中市議員(眾)江和樹說：「掩埋不住，一樣在出泉，你看一下。」蓋住廚餘的土不停冒出水和泡泡發出惡臭，環保局解釋這是因為土比廚餘重會下沉，廚餘水才會浮上來。
台中市環保局主秘江明山說：「覆土深度夠厚度夠，它經過一個晚上，上面就會冒水上來，廚餘水上浮沒問題，它絕對都在我們的掩埋坑裡。」民代緊盯廚餘掩埋的狀況，另外有民代發現，案場在10月13日賣到大安肉品市場的豬，跟市府疫調的頭數有出入。
台中市議員(民)陳俞融說：「梧棲區農會頭數是32頭，短差的4頭去了哪裡。」陳俞融提供10月13日案場送到大安肉品市場的毛豬數量，有32頭，路上死了2頭，賣到市場的28頭，另外2頭去哪，衛生局長曾梓展說，只有掌握賣出，沒有賣出的那4頭，後續怎麼處理會再釐清。
更多華視新聞報導
助花蓮災區掃街、搶修道路 中市建設局及環保局馳援
台中熱心民眾捐6000個太陽餅 盧秀燕助送花蓮災區
非洲豬瘟疫情 綠台中黨團盼監院釐清市府責任
其他人也在看
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
周末低溫19℃！這天起雨區擴大「北台灣整天濕涼」
【陳靜文／綜合報導】今(31)日又一波「東北季風」南下，所幸冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫20℃、中南21℃、東部最低19℃！氣象專家吳德榮表示，下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。壹蘋新聞網 ・ 56 分鐘前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 15 小時前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 19 小時前
PFAS污染恐影響健康！專家提醒日常生活避毒秘訣
前幾年日本大阪發生地下水及河川污染事件，當地上千民眾血液檢驗結果發現過量全氟／多氟烷基物質（PFAS）數值超標。 長庚醫院臨床毒物中心主任暨腎臟科系教授級主治醫師、長庚大學中醫系臨床教授顏宗海指出，PFAS是人工化合物，可細分為PFOA、PFOS、PFHxS及PFNA等，種類多達1.5萬以上，具有耐高溫及化學穩定性，可以防水、防油、防汙，廣泛應用於工業及消費品中，像是Goretex衣服、防油紙袋、鐵氟龍不沾鍋塗層。 由於PFAS具有不易分解的特性，除了造成環境汙染，也會導致健康危害，根據美國國家健康營養調查報告發現，98％的美國人血液中都含有PFAS。PFAS的人體半衰期為3.2～5.4年，進入人體後，會分布在肝、腎、血液、甚至胎盤中，容易造成血脂異常、肝功能異常，以及增加新生兒體重降低、懷孕婦女罹患高血壓或子癲前症的風險；動物實驗則顯示，會增加腎臟癌及睪丸癌風險。 顏教授小提醒：日常生活中盡量不要使用防油紙袋，若使用不沾鍋，應避免高溫空燒及刮傷鍋面，如果鍋面出現刮痕，一定要汰換。 （本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·不只塑膠害罹癌率up！她常春月刊 ・ 4 小時前
反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家示警：冷冬機率明顯提高
林得恩表示，根據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣候預報中心（Climate Prediction Center, CPC）10月最新研究顯示，目前氣候模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰現象的訊號持續增強。CPC預測，今年9月至12月反聖嬰發生的可能性已達75%至80%，並可延續至明年2...CTWANT ・ 1 天前
11月1日起嘉市開放流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 11月1日起公費流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種，50至64歲無高風險慢性病台灣好報 ・ 23 小時前
今北台灣氣溫回升「晚起東北季風增強」北台灣再轉涼
氣象署表示，今天（30日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，晚上東北季風開始增強，明天天氣如何？氣象署指出，明天（10月31日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
11月流感、新冠疫苗2階開打 嘉縣推職場揪團接種
11月1日起流感與新冠疫苗第2階段開打，凡50歲以上民眾皆可接種。嘉義縣衛生局推「職場揪團接種」服務，單位滿30人欲接種即可向當地衛生所預約，將安排醫療團隊到公司施打，並加開假日接種場、全聯及家樂福賣場接種站，提醒符合條件對象盡速接種，共同築起健康防線。11月1日起凡50歲（含民國64年次出生者）以上皆可接種，衛生局加開39個假日接種站，朴子、新港、民雄、布袋、中埔、六腳結合全聯及太保家樂福提供「接種送好禮」活動，歡迎符合公費接種對象使用服務。為鼓勵職場共同防疫，衛生局也推出「職場揪團接種」服務，凡企業、機關或工廠等單位揪團接種達30人以上，即可向所在地衛生所提出申請，預約醫療團隊到場服務，為員工省下請假及往返醫療院所的時間，也讓職場防疫更全面。嘉義縣衛生局指出，截至10月27日，嘉義縣累計75例流感併發重症，且有17例死亡，其中14例為65歲以上長者；新冠併發重症確診病例達51例，有12例死亡，其中11例為65歲以上長者。隨著天氣轉涼、流感及新冠病毒活動逐漸升溫，符合公費資格縣民應把握時機盡早接種，有效降低感染風險，提升社區防護力。本縣共有80家合約院所為大家服務，疫苗接種資訊可至嘉台灣好新聞 ・ 18 小時前
雲林地檢署莊珂惠檢察官榮獲「金環獎」 政院長卓榮泰親頒 表彰打擊環保犯罪傑出貢獻
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】行政院環境部29日舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及 […]觀傳媒 ・ 20 小時前
圍堵豬瘟! 中央籌組"專家疫調團" 豬農補助11/1前出爐
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導農業部陳駿季部長，下午親自主持豬瘟疫情記者會，宣布現在必須和時間賽跑，因此在專家會議討論之後，決定籌組「專家疫調團」協助地方政府加速釐清疑點，只是一個星期來，台中市府的疫調說法一變再變，行政院副祕長阮昭雄就痛批地方做不來，就應該好好跟中央溝通，最怕說一個謊要用一百個謊來圓。農業部長 陳駿季：「我們中央應變中心也決定，也正式的決定就是說，我們會啟動一個所謂的專家的一個疫調團。」非洲豬瘟疫情爆發第八天，中央不等了，決定成立疫調團隊，協助台中市府執行疫調工作。指揮官農業部陳駿季部長表示，預計於11月1日前公布相關補助支持方案。（圖／民視新聞）農業部長 陳駿季：「我們調集了所有的，農業部相關的這些獸醫師專家，包括許多單位包括獸醫所，包括防檢署的署本部的人，分署的同仁，還有農科院的這些獸醫師，另外我們也邀請了，學校的這些團隊，組成疫調的一個團隊，這樣的疫調團隊，在今天下午也正式的啟動。」邀請各級學者專家，希望能盡快釐清感染源，畢竟非洲豬瘟爆發，不僅影響全國豬農生計，全台民眾也人心惶惶，不過疫情爆發至今，台中市府卻連死豬數量，都搞不清楚。行政院副秘書長 阮昭雄：「如果做不來，好好跟這個中央溝通總是好的吧，只怕他說了一個謊，要用一百個謊來圓它，就比較可惜了。」行政院副秘書長阮昭雄。（圖／Yahoo）行政院副秘書長阮昭雄怒轟，台中市府謊話連篇，因為農業局連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，說法一變再變，疑點重重，面對各界對，台中市府的質疑部長出面緩頰。農業部長 陳駿季：「這些相關的一些可能，那這不意味著說他們的信用破產，這個是完全是無關的，我們只是跟時間賽跑，我們希望說這個疫調的這個，必須釐清的地方要更快更迅速。」不過全台溫體豬禁宰禁運，時間延長，冷凍豬肉價格飆漲，部長喊話冷凍肉品業者不要藉機哄抬價格，也將派員進行稽查，此外，針對禁運、禁宰期間受影響的一級產業，農業部將於11月1日前公布相關補助方案，希望能幫豬農盡快度過這次難關。原文出處：加速圍堵豬瘟！ 中央籌組「專家疫調團」 豬農補助11/1前出爐 更多民視新聞報導屏東推未滿1歲嬰幼兒營養補助金 每月2000元燕子口堰塞湖崩解！絕美「蒂芬妮藍湖」完全消失全台開戰！警政署「環保鐵腕」查緝不法傾倒廢棄物 逾4,000萬黑金民視影音 ・ 1 天前
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週四 (10/30) 季風短暫減弱轉偏東風環境 東半部雲量仍多局部短暫雨
明天天氣如何？ 明天(30日)東北季風就會減弱，結束長達十日左右的連續影響，轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面的大臺北東側、東半部地區仍會有局部較多雲量及短暫雨，西半部地區晴到多雲，午後則要注意山區附近可能會有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨影響。早晚氣溫變化不大，仍較偏低涼爽，白天高溫則會進一步回升，主要是北部高溫將會回到28-29度左右，相較過去這段時間來說會暖熱許多，會變成日夜溫差比較大的氣溫型態。 很快地週五(31日)又會有東北季風再度南下影響，在清晨到上午期間微弱鋒面偏北掠過，因此苗栗以北會先有局部短暫陣雨影響，後續白天期間東北季風接著持續南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會。中南部地區天氣仍相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。 週末期間東北季風持續影響，目前預報的水氣並不多，降雨較侷限於迎風面地形上，也就是基隆北海岸、大臺北山區，東半部至恆春半島地區會比較容易受到影響，西半部地區大致維持晴到多雲天氣，山區附近仍要注意午後陣雨影響。氣溫型態則與最近幾天東北季風影響時沒有太大差異，早晚低溫普遍仍是在19-21度，白天高溫同樣在南北之間差異很大，北部約22-24度，中南部30-32度。 下週的天氣暫時仍是以東北季風強弱變化影響為主，但在低緯度的熱帶洋面會有熱帶擾動發展趨勢，目前的大方向來看是西行通過菲律賓附近機會最高，因此直接影響的機會較低，但是否會有間接的外圍雲系水氣影響，則要再觀察後續預報的強度、路徑如何。氣溫方面暫時還沒有明顯的冷空氣南下，都與近期相似。 以上氣象由天氣風險 / 歐宗學 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前