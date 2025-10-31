建設局載「土石」欲蓋廚餘遭抓包 環保局：不合規定已請回

台中市 / 綜合報導

中央要求台中市廚餘掩埋場都要按照規定也就是50公分廚餘要用30公分土來覆蓋，但沒想到載的土石粒徑太大，沒有防臭吸水功能，另外還有市議員掌握台中大安肉品市場，10月13日收到案場送來的豬隻，不是一開始市府疫調的28頭，而是32頭，台中市衛生局肯定表示，確定賣到市場的就是28頭，至於另外沒有賣出的4頭去哪了，會追查釐清。

好幾輛大貨車，深夜開到文山掩埋場入口，排隊等著進場，台中市議員江肇國爆料，這些大貨車，是建設局養工處連夜調派的包商開來的，車斗載的全都是石頭和土塊，要進場掩埋廚餘，不符合規定，當場被環保局請回。

台中市議員(民)江肇國說：「去請建設局去提油救火，竟然又去調這些包商們的土，而且又沒有細查他們是否符合規定，到最後又衍生出一場烏龍。」江肇國痛批市府亂成一團樣樣出包，怎麼會拿粒徑大的土石去覆蓋廚餘。

台中市環保局主秘江明山說：「粒徑的比較大，環保局認為不適合，所以就沒有讓這些土方，進到掩埋場，掩埋場的覆土，絕對沒有用粒徑比較大的土方。」

環保局強調，依照中央規定50公分的廚餘用30公分的覆土去掩蓋，台中市還再加碼20公分用50公分的覆土去蓋，但民眾黨的市議員江和樹，跑到霧峰掩埋場，發現被土蓋住的廚餘，還有水冒上來。

台中市議員(眾)江和樹說：「掩埋不住，一樣在出泉，你看一下。」蓋住廚餘的土不停冒出水和泡泡發出惡臭，環保局解釋這是因為土比廚餘重會下沉，廚餘水才會浮上來。

台中市環保局主秘江明山說：「覆土深度夠厚度夠，它經過一個晚上，上面就會冒水上來，廚餘水上浮沒問題，它絕對都在我們的掩埋坑裡。」民代緊盯廚餘掩埋的狀況，另外有民代發現，案場在10月13日賣到大安肉品市場的豬，跟市府疫調的頭數有出入。

台中市議員(民)陳俞融說：「梧棲區農會頭數是32頭，短差的4頭去了哪裡。」陳俞融提供10月13日案場送到大安肉品市場的毛豬數量，有32頭，路上死了2頭，賣到市場的28頭，另外2頭去哪，衛生局長曾梓展說，只有掌握賣出，沒有賣出的那4頭，後續怎麼處理會再釐清。

