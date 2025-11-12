建設帶動觀光 展現新北城市觀光發展願景
新北市政府觀光旅遊局今（12）日於市政會議中以「建設新亮點、觀光新串聯」為題進行專題報告。觀光旅遊局局長楊宗珉表示，新北正以重大建設為核心，推動城市觀光整體布局，結合交通串聯、節慶行銷與永續旅遊，全面開啟觀光發展新篇章。透過以建設帶動觀光、以觀光促進產業的策略，展現新北城市觀光發展願景。
新北新一年度觀光發展以三項重大工程為推進軸線。即將通車的淡江大橋以「海天新門戶」之姿，串聯淡水、八里、金山與貢寮等沿線景點，建構完整「青春山海線」旅遊圈，藉其觀光潛力與獨特橋體設計，更榮獲觀光署「第2屆觀光亮點獎」中「最佳國旅創新獎」殊榮。
新北城市美學再升級！伴隨三鶯捷運線即將通車，鶯歌與三峽將更緊密地融合為「三鶯文創生活圈」。這條捷運線高效串接起鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館與三鶯老街商圈，為市民與旅客開啟一條全新藝文旅遊動線。另位於瑞芳的瑞三鑛業整煤廠則以「修舊如舊」理念推動再生，第二期工程預計2026年完工，持續導入文化活化與環境永續概念，帶動雙百年環線觀光能量。
除了硬體建設外，觀旅局也透過節慶行銷推升城市魅力。最受國內外旅客矚目的「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日正式開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名IP「LINE FRIENDS and LINE FRIENDS minini」合作打造四大主題燈區。主燈「歡樂馬戲棚」結合裸視彩幕、五感沉浸體驗與機械展演等科技亮點，每日推出夢幻主燈秀。開城當日更將帶來「萬眾矚目！奇幻馬戲大秀震撼開幕」演出為活動揭開序幕，展現新北作為「國際冬季節慶城市」的獨特魅力。
未來將持續以創新建設為軸線，深化交通串聯與文化保存，並推動低碳旅遊與友善服務，讓山、海、城、河的多元資源交織出新北觀光新風貌。新北將以「建設帶動觀光、觀光點亮建設」為核心，打造永續旅遊新典範，開創觀光發展新格局。更多新北旅遊資訊請上「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。
