建設與產業布局並進 林口北側重劃區成關注熱點

【警政時報 薛秀蓮／新北報導】在科技產業布局北台灣、人口移動趨勢改變的背景下，新北市林口北側重劃區逐漸成為近年住宅市場的觀察焦點。業界指出，相較林口 A9 站周邊已成熟的商業生活圈，北側重劃區仍處於發展初期，具備產業、文教與交通建設同步到位的條件，吸引自住型買盤提前卡位。

最新一例為深耕林口多年的原昕建設，13 日於林口區麗林段舉行新建案開工動土典禮，正式啟動北側住宅開發計畫。該基地位於林口北側重劃區核心位置，周邊多項公共建設與產業計畫正陸續推進，顯示建商對該區長期發展性的信心。

AI 產業與高教資源進駐 改變區域人口結構

從產業面來看，新北市政府積極推動的「新北國際 AI＋智慧園區」被視為林口北側的重要成長引擎。隨著半導體設備、智慧製造等相關產業評估進駐，市場普遍預期，將帶動高技術人才與相關就業人口流入，提升區域住宅剛性需求。

此外，元智大學規劃設立新北校區（醫護相關學院），結合長庚醫療體系資源，被視為北側重劃區的重要文教利多。房市觀察指出，高教與醫療資源的進駐，往往有助於穩定區域人口結構，並提升長期居住需求，而非僅限於短期投資型買盤。

交通建設持續推進 縮短生活圈距離

交通方面，林口北側正處於多項重大建設規劃交會期。A3 計畫道路未來完工後，可有效分流區域車流，串聯 61 與 64 快速道路系統，改善長期以來林口通勤壓力問題。

此外，林口輕軌路網的規劃亦持續受到市場關注。該路線未來可望銜接舊市區、新興產業園區及捷運 A9 站，形成區內與對外兼具的交通骨幹。搭配國道一號改善工程，北側居民的跨縣市通勤便利性可望逐步提升。

房價基期相對低 自住與換屋族群關注

就房市結構而言，市場指出，林口北側相較 A9 站周邊成熟區段，房價基期相對仍低，加上生活機能逐步補齊，成為首購與換屋族群評估進場的重要區域。不同於短線投資型產品，近期北側市場詢問度多來自科技業就業人口與在地自住客層。

業者分析，在產業、文教與交通建設同步開展的情況下，林口北側未來的成長節奏，將較過去單點式開發更為穩健，也使住宅市場呈現中長期觀察價值。

在地建商持續布局 反映區域發展信心

成立於 2017 年的原昕建設，過往開發案多集中於林口地區，已完成多筆住宅推案。此次於北側重劃區啟動新建案，也反映在地建商對區域發展方向的長期判斷。

不動產專家指出，在大型建商與在地建商同步布局的情況下，林口北側重劃區的發展輪廓逐漸清晰，未來將如何形塑生活機能與住宅樣貌，仍有待公共建設與產業實際到位進一步驗證。

