建設、服務與安全再升級 陳世凱：打造有感交通

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極向中國靠攏，堅持阻擋國防預算的擴張，千方百計想和中共總書記習近平見上一面，卻引發國民黨強烈反彈，爆出內部正在醞釀退黨潮！資深媒體人陳敏鳳近日爆料，藍營目前有不少人對鄭麗文相當不滿，甚至私下已經在放話要離開國民黨，3月份將會是「關鍵臨界點」。陳敏鳳也透露，台中市長盧秀燕其實非常反對擋軍購。 鄭麗文上任後隨即改變國民黨前主席朱立倫的「和中親美」路線，一再高調自稱中國人，國民黨副主席蕭旭岑日前赴中舉辦國共智庫論壇，返台還嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引起輿論譁然，傳出國民黨內也有許多人對此相當擔憂。 對於蕭旭岑冷嘲熱諷，美國國務院近日狠狠打臉表示，AIT處長是美國國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。而谷立言近期數度到台中與盧秀燕及立法院副院長、台中市長擬參選人江啟臣會晤互動，盧秀燕、江啟臣都發聲切割嗆谷立言的蕭旭岑，並強調台美關係非常重要，被外界認為藍營路線之爭已經浮上檯面，恐將上演分裂大戲。 對於國民黨和民眾黨持續擋軍購預算，陳敏鳳8日在三立談話節目政論節目《驚爆新聞線》中提到，其實盧秀燕也非常反對擋軍購，藍營有

