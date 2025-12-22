建請檢方羈押！預告39捷運站成下個目標 林口警方秒逮發文者
記者楊忠翰／新北報導
新北市林口區1名林姓男子，近日在《Threads》發布恐嚇貼文，內容提及「下一個張文，會出現！」，還提及府中、西門及市政府等39個捷運站，網友嚇得趕緊報案，林口分局獲報後不敢大意，隨即成立專案小組追查，22日下午1時前往林男住家逮人，全案訊後依恐嚇公眾罪嫌移送法辦，並建請檢方聲請羈押。
網友在社群平台《Threads》發文表示，內容提及「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件,我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點：下一站板橋、府中、浮洲、新埔，下一站國父紀念館、市政府、西門，下一站信義安和、大安森林公園，下一站中和、景安、新埔民生、新北產業園區、幸福、板新、十四張、景平，下一站民權西路、大橋頭、頭前庄、蘆洲、東門、古亭、頂溪，下一站台北小巨蛋、松山、南京復興、台電大樓、大坪林、萬隆、公館、景美，下一站六張犁、動物園、科技大樓、中山國中」
林口分局獲報後，連夜進行數位分析及比對，鎖定林姓男子涉有重嫌，22日下午1時許持拘票前往桃園住家逮人，全案訊後依恐嚇公眾罪嫌移送法辦，由於林男言論對社會安全造成重大威脅，警方已建請檢方聲請羈押，藉以防止任何潛在風險。
林口分局呼籲，網路世界並非無法可管的虛擬空間，任何在社群媒體、討論區上的發言，都必須遵守法律規範；即便只是開玩笑或純屬臆測，散布涉及暴力、攻擊，或任何足以令公眾心生畏懼之言論，均已觸犯刑責，警方必定從嚴從速查辦，絕不寬貸；倘若民眾發現任何可疑的不當網路言論，應立即截圖保存證據並向警方報案，共同捍衛台灣社會安定，以及網路空間的秩序。
