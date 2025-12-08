建議光電政策2.0 蔡英文：不分藍綠強力肅貪

立法院日前修法加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍，前總統蔡英文前晚在臉書發文指出，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案；若因少數個案，使光電產業遭汙名化，將與全球趨勢背道而馳，她建議光電政策修正，「邁向2.0再進化」。

前總統蔡英文（右）2016年當選後展開產業之旅，曾到屏東佳冬堤防出席國內第一座浮動型太陽能光電啟用典禮。圖／聯合報系資料照片

不過，國民黨立委王鴻薇說，蔡英文大力推動光電，弊案也是其任內發生，涉弊的力暘能源總裁古盛煇還是小英之友會副秘書長，現在開始幫光電喊冤，很明顯就是捍衛任內「非核家園」政策，蔡英文恐怕已經看到賴政府能源政策馬上要髮夾彎，也藉此表達不滿。國民黨立委賴士葆質疑，光電弊案是蔡英文執政時發生，令人質疑蔡是否要對賴清德總統下指導棋？

童子賢：核綠共存 務實路徑

經濟部長龔明鑫日前表示核三廠最快2028年重啟，和碩董事長童子賢昨表示，「核能與綠能共存」是現階段最務實的路徑。

蔡英文前天深夜在臉書發文指出，發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，台灣三個主要政黨都曾提出2030年再生能源發電占比達30%的目標，如今立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，加上發展光電過程也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，導致民眾質疑是否要繼續發展。

蔡憂汙名化 促贏回社會信任

蔡英文也說，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，積極處理涉貪弊案，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展、從事不法的牟利行為，這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家，業者應集體自律，政府則繼續提供讓產業能健康發展的環境。

蔡英文表示，若因少數個案使光電產業遭汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同經濟利益；為確保台灣能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策修正，需邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會信任。

鄭麗君：改革制度 杜絕弊端

行政院副院長鄭麗君昨出席國家永續發展獎指出，永續力是國家競爭力，對外界關心的綠能，希望用新思維、國土管理視野發展再生能源，要簡化流程、杜絕弊端；同時應進行制度改革，讓綠能發展更健全，達到預定目標，並積極研發、推動新興能源，包含地熱、小水利等能源創新策略。

