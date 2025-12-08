建議光電政策2.0 蔡英文：不分藍綠強力肅貪
藍質疑對賴總統下指導棋
立法院日前修法加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍，前總統蔡英文前晚在臉書發文指出，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案；若因少數個案，使光電產業遭汙名化，將與全球趨勢背道而馳，她建議光電政策修正，「邁向2.0再進化」。
不過，國民黨立委王鴻薇說，蔡英文大力推動光電，弊案也是其任內發生，涉弊的力暘能源總裁古盛煇還是小英之友會副秘書長，現在開始幫光電喊冤，很明顯就是捍衛任內「非核家園」政策，蔡英文恐怕已經看到賴政府能源政策馬上要髮夾彎，也藉此表達不滿。國民黨立委賴士葆質疑，光電弊案是蔡英文執政時發生，令人質疑蔡是否要對賴清德總統下指導棋？
童子賢：核綠共存 務實路徑
經濟部長龔明鑫日前表示核三廠最快2028年重啟，和碩董事長童子賢昨表示，「核能與綠能共存」是現階段最務實的路徑。
蔡英文前天深夜在臉書發文指出，發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，台灣三個主要政黨都曾提出2030年再生能源發電占比達30%的目標，如今立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，加上發展光電過程也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，導致民眾質疑是否要繼續發展。
蔡憂汙名化 促贏回社會信任
蔡英文也說，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，積極處理涉貪弊案，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展、從事不法的牟利行為，這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家，業者應集體自律，政府則繼續提供讓產業能健康發展的環境。
蔡英文表示，若因少數個案使光電產業遭汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同經濟利益；為確保台灣能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策修正，需邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會信任。
鄭麗君：改革制度 杜絕弊端
行政院副院長鄭麗君昨出席國家永續發展獎指出，永續力是國家競爭力，對外界關心的綠能，希望用新思維、國土管理視野發展再生能源，要簡化流程、杜絕弊端；同時應進行制度改革，讓綠能發展更健全，達到預定目標，並積極研發、推動新興能源，包含地熱、小水利等能源創新策略。
更多udn報導
立威廉罹癌二期！400萬開刀切腫瘤續命 躺病床照曝
零售業寒冬？月薪10萬元也走人 過來人吐苦水
別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」醫列4正確步驟
90歲阿伯靠1200張00878季領48萬 不敗教主亮明細
其他人也在看
傳扁將主持「鏡來講」 NCC：違法就罰
目前保外就醫的前總統陳水扁傳出明年將到鏡電視主持節目「總統鏡來講」，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹昨說，鏡電...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 51
央行管控 房貸走向「成數低、利率高」
中央銀行管控房貸，連帶影響民眾購屋大不易。聯徵中心資料顯示，今年第三季新增房貸件數剩下三點七七萬件，年減幅度達三成八。民眾取得的房貸成數中位數僅剩七成七，為近廿一季低點。同時間新增房貸的貸款利率高達百分之二點四四，寫下金融海嘯後的新高，顯示央行第七波管制與銀行自主管理，讓房貸走向「成數低、利率高」的格局。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
派拉蒙高價現金出手 Netflix併購華納未定
（中央社記者廖漢原紐約8日專電）影視串流平台Netflix同意以每股約28美元收購華納兄弟探索公司後，派拉蒙天空之舞影業今天宣布直接訴諸股東，以每股30美元更高價進行敵意併購。由於派拉蒙集團與總統川普的關係較好，交易案引起全美關注。中央社 ・ 5 小時前 ・ 2
清晨最低溫12.4度！明白天氣溫回升 周末各地明顯轉涼
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在南投縣中寮鄉的攝氏12.4度。氣象署表示，今天（9日）天氣與昨天類似，東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，明天天氣如何？氣象署指出，明天（10日）東北季風減弱，各地白天氣溫回升，周四（11日）東北季風稍增強，周五（12日）東北季風影響，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，周末冷空氣南下，各地明顯轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 小時前 ・ 發起對話
床伴換3任「南迴搞軌」殺妻詐保…主嫌先走一步！李泰安淪唯一入獄共犯
2006年李家兄弟為詐領保險金，破壞鐵軌、蓄意謀殺弟弟李雙全越南籍的妻子陳氏紅琛，此案成為震驚全台的「南迴搞軌案」；回顧當時檢警查出，死者為李雙全第3任妻子，藉台鐵員身分設局殺妻，犯後又畏罪輕生，獨留哥哥李雙全面對漫長司法審判。法院最終認定，李泰安只是共犯，弟弟才是主謀，判13年定讞，淪全案唯一入獄的共犯。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 2
川普：符合國安條件下 允許輝達對中出口H200晶片
（中央社記者侯姿瑩華盛頓8日專電）美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他已告知中國國家主席習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，其中「25%的金額將支付給美國」。中央社 ・ 1 小時前 ・ 77
2年前「勒斃55歲婦」棄屍山區 22歲打工男路過警局喊「我殺人了」
是惡作劇還是真有其事？一名22歲在墾丁打工的蔡姓男子，昨天（12／7）晚上自行走進屏東縣枋寮分局派出所自首，他態度冷靜地說：：「我殺人了，要自首」。蔡男稱兩年前在南投某民宅掐死55歲的劉姓女子，且棄屍於南投縣139線道的山區。警方立刻啟動調查，已前往彰化、南投山區確認搜索，進一步釐清蔡男是否真的良心不安自首，或是另有隱情？太報 ・ 15 小時前 ・ 82
蔡英文突喊「光電強力肅貪」？他揭用意：在警告賴清德
前總統蔡英文7日在臉書發文強調，面對負面衝擊，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案，光電政策的修正需邁向2.0再進化。藍營青年軍賴苡任直言，發展綠電是蔡英文的神主牌、政治遺產，蔡這時候出來只是在警告賴清德：不要放棄綠電，休想恢復核電。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 6
賴柯關係回不去2／黨團作風鷹轉鴿 苦命阿信吳思瑤處境好尷尬
總統賴清德在11月間的擴大高層會議中表露不滿，認為藍白強推《財劃法》，民進黨團應有更積極作為，黨內解讀，賴希望黨團更積極論述，藍白強推修法不能任人宰割，至少要讓他們付出代價，不能躺平任人予取予求。然而，不少黨團成員對於頻繁的肢體衝突、無法收穫成效的杯葛已經感到疲乏。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 57
黃國昌轟封鎖小紅書「民主沉淪」 綠揭昔日提案打臉：明明也主張封網
「小紅書」不配合我國政府打詐、資安檢測不合格、對政府發函已讀不回，遭內政部暫行封鎖1年。民進黨新聞部副主任黃子一翻出立法院公報，發現立法院民眾黨團去年5月曾提案修法，主張未在台灣設立公司、指定代表的平台，情節重大得停止網路服務，如今黨團總召黃國昌卻質疑「台灣民主什麼時候沉淪到竟然要去跟中國大陸的人學自由時報 ・ 22 小時前 ・ 18
蔡英文突喊光電「不分藍綠強力肅貪」！賴苡任分析：警告賴清德
前總統蔡英文卸任後，仍十分關注能源議題，她7日表示，不能容忍不肖人士藉綠能發展從事不法的牟利行為，但她也說，「現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案」。國民黨青年軍賴苡任認為，蔡英文是在警告總統賴清德，不要放棄綠電，休想恢復核電。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 10
小紅書下架是因涉詐還是資安？ NCC：尊重主管機關處理
社群平台小紅書因內容涉及詐欺，且對台灣官方發函已讀不回，遭內政部暫行封鎖1年，國民黨立委黃健豪今日質疑，因內容有問題而下...聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 32
日本青森外海7.5強震造成23傷 海嘯警報解除
（中央社東京9日綜合外電報導）日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，造成20多人受傷，800戶停電，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。中央社 ・ 2 小時前 ・ 75
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他幫護航臉書慘被灌爆
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，恐造成影響；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會淚崩道歉；對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 217
在野痛批：官商勾結 台灣光電衰敗關鍵
對於前總統蔡英文表示，不分藍綠應積極處理綠電涉貪弊案，現在偵辦件案件大多是從她任內開始調查的個案，她不能容忍不法牟利行為。民眾黨主席黃國昌昨天質疑，司法對「綠友友」大案小辦，官商勾結正是台灣光電衰敗的關鍵，力暘光電弊案早已遭起訴，非法取得的電業籌設許可至今仍未廢除，蔡英文不清楚光電開發業者古盛煇、陳文宏隸屬什麼派系嗎？聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
批准輝達H200晶片賣大陸 川普曝習近平回應
美國總統川普表示，他已經告知大陸國家主席習近平，在維持美國國安的條件下，將會開放出售輝達H200晶片，給被核准的中國和其他國家客戶；川普還說，習近平對此有正面回應。（戚海倫報導） 輝達H200晶中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
要操作就談理想，碰問題就交專業
一個負責任的政府最重要的就是要有誠信，更要有策略與遠見，才能贏得民眾的信任，相反的，如果心中只有政治操作，遲早會被看破手腳，因為民眾的眼睛是雪亮的，或許可能短暫被蒙蔽，但是路遙知馬力，日久見人心，就像巴菲特所說，只要潮水退了，就會知道誰沒有穿褲子。奔騰思潮 ・ 1 小時前 ・ 6
高雄左營當街行刑式槍殺通緝犯 檢方起訴9人、槍手及主嫌4人已潛逃出境
羅姓通緝犯8月22日在高雄左營區遭不明人士以行刑式槍決當街射殺，頭頸中彈當場身亡。經檢警偵辦，查獲以范姓主嫌為首的犯罪集團。橋頭地檢署今天（8日）偵結全案，依殺人等罪嫌起訴9人，至於潛逃境外的楊姓槍手及范男等4人，將透過刑事警察局跨境追緝。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前 ・ 290
為何台鐵、高鐵「週末車票變難買」？網曝原因嘆：花錢安心放空
為了解決車流量龐大，避免發生交通壅塞的情況，台灣的交通建設近年來不斷地推陳出新，其中的台鐵和高鐵已然成了民眾重要的交通工具，除了通勤外，週末旅遊或是返鄉過節都相當重要。不過，有網友就好奇在人沒變多，車次沒有減少的情況下，為何雙鐵的車票會變得難買？引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 7
小紅書遭封鎖 130萬人瘋傳超簡單破解法：不用花錢
受年輕人喜愛的大陸APP「小紅書」，近日遭內政部以涉詐為由封鎖，結果反而讓小紅書衝上手機商店社交類APP排行榜冠軍，Threads上還有網友分享破解政府封鎖的方式，只要簡單1步驟，不需另外花錢就能繼續使用小紅書，吸引逾百萬年輕人瘋傳。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 31