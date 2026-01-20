建議川普併格陵蘭不如佔「這島」! 克羅埃西亞總統失言 挪威氣到跳腳….

中央大學學者到北極圈冷岸群島 盼在此處設立立方衛星接收站。 圖 : 中央大學資料照片

[Newtalk新聞] 美國總統川普緊盯格陵蘭，已令丹麥乃至整個歐洲焦頭爛額，但克羅埃西亞總統佐蘭·米拉諾維奇（zoran milanović）一番看似玩笑的言論，又讓同為北歐國家的挪威急得跳腳。

當地時間 15 日，米拉諾維奇在面對記者採訪時表示，川普應該將注意力從丹麥的格陵蘭轉移到挪威的冷岸群島 ( 斯瓦爾巴群島 )。他認為，格陵蘭「毫無用處」，而反觀冷岸群島，「由於其海域不結冰，具有更大的戰略潛力」。

美國總統川普多次表態對格陵蘭展現野心。 圖：擷自X帳號@WilliamAlbrech

「我只是不知道美國政府是否在地圖上看到過冷岸群島。原則上，它屬於挪威。它位於格陵蘭島以東，墨西哥灣的暖流止於那裡，而且那裡的海域不結冰。這很有意思，我給他們提供了一個值得思考的話題，也許他們也看過地圖了。格陵蘭島毫無用處。」

挪威和克羅埃西亞同為北約成員國，此言一出，立刻引發挪威的不滿。幾乎所有挪威媒體都批評米拉諾維奇的這番言論「有失外交禮儀」，挪威外交部方面也回應稱，冷岸群島是屬於挪威的一部分，從政治和地理上都和格陵蘭島的情況不同，二者不能相提並論。

挪威外交部國務秘書埃溫·瓦德·彼得松（Eivind Vad Petersson）稱 : 「遠北地區是挪威最重要的戰略區域。我們正在加強防禦，以便能夠繼續利用自身資源並與盟友密切合作，確保周邊地區的安全與穩定。冷岸群島是挪威的領土。我們在應對蘇聯和俄羅斯在冷岸群島的存在方面擁有超過 100 年的經驗。」

冷岸群島(斯瓦爾巴群島)(橙色部分)地理位置圖。 圖 : 翻攝自觀察者網

米拉諾維奇發表言論後，也讓克羅埃西亞國防部長伊萬·阿努希奇（Ivan Anušić）處境尷尬，因為他當時正在挪威進行為期 2 天的正式訪問。事件發酵後，他不得不出面撇清克羅埃西亞政府與本國總統言論的關係。

「當然，這在我與挪威國防大臣之間是一個尷尬的話題。我明確表示，那不是克羅埃西亞共和國政府的立場，我們與該聲明劃清界限，他們對此感到欣慰並表示感謝。」阿努希奇後來說道。

挪威日報《北極光報》的政治評論員瑪雅·索伊塔里奇 （Maja Sojtarić），恰好在巴爾幹半島長大，她將米拉諾維奇的言論解讀為針對國內受眾的「民粹主義言論」，以及向塞爾維亞總統武契奇發出的「隱晦信號」。她認為，像克羅埃西亞這樣感到安全受到威脅的國家，沒有時間去處理北極地緣政治問題。

一隻北極熊在冷岸群島的海岸邊休息。 圖 : 翻攝自觀察者網

克羅埃西亞《24小時報》（24sata）則稱，冷岸群島獨特的地緣政治地位，註定了圍繞其身上的話題敏感性。報導稱，儘管 1920 年的《斯瓦爾巴條約》承認了挪威的完全主權，但該群島處於非軍事化狀態，所有締約國，包括俄羅斯和中國，都享有平等的經濟開發權。實際上，這意味著在北約成員國挪威的領土範圍內，存在著活躍的俄羅斯巴倫支堡採礦基地和中國科考站。

「由於冰川融化、新航線的開闢以及俄羅斯北方艦隊的『逼近』，冷岸群島已成為全球大國利益衝突的熱點地區，任何對挪威主權的質疑都被視為威脅。」克羅埃西亞媒體是這樣認為的。

在自己的發言闖禍後，米拉諾維奇在當地時間 17 日再度發聲，就格陵蘭島問題發表看法，但並未提及冷岸群島。

克羅埃西亞總統佐蘭·米拉諾維奇（zoran milanović）。 圖 : 翻攝自IC P hoto