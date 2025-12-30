建議款添購水域救援器材 張錦豪助汐止橫科義消裝備升級

248251230a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市汐止區銜接北海岸與東北角，轄區幅員遼闊，消防救災任務繁重，屬於新北消防第6大隊主責區域，除守護基隆河水域外，亦常需跨區支援外地水域緊急救援。新北市議員張錦豪指出，警消人員是守護市民安全的重要力量，面對高強度勤務，更有必要持續強化救災裝備；他得知基層弟兄有相關需求後，隨即表態將全力協助，力挺第一線救災工作。

張錦豪表示，這次特別以建議款協助汐止區橫科義消購置專業器材，包含專業防寒衣21套、雨衣26件、雨鞋26雙。此外針對水域環境需求，也添購防寒衣及激流救生衣2套，確保義消弟兄們能夠有足夠的裝備投入救災行動，在面對低溫或湍急水域時，大幅減輕體力負荷並增加安全性。

張錦豪說明，目前新北市水域救援採區域聯合救援方式，汐止區常需要支援周邊單位，他期待透過添購設備，讓義消人員無後顧之憂，專心投入救災工作。裝備的更新不僅強化橫科義消戰力，也讓汐止在地的救災能量更加充實。

張錦豪重申投資救災裝備就是對市民安全的投資，他未來會持續關注汐止基層消防與義消的需求。他呼籲社會各界共同支持這群守護神，透過這次添購防寒衣、雨衣及救生衣等專業配備，讓汐止的防災救援網更加堅固完備。

照片來源：新北市議員張錦豪臉書翻攝

