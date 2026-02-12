建議民進黨採「四季紅」配票 高嘉瑜：配票追求全壘打

高嘉瑜表示，自己也會全力配合黨的提名及選舉策略，「票票民進黨，港湖全壘打，努力為港湖拚第四席！」（圖／黃鵬杰攝）

前立委高嘉瑜日前登記北市民進黨議員初選，正式回鍋南港、內湖選區。高嘉瑜今（12）日於臉書發文表示，她建議港湖民進黨要採取「四季紅」配票策略，「票票民進黨，港湖全壘打，努力為港湖拚第四席！」

高嘉瑜在臉書發文建議，「港湖民進黨，配票追求全壘打，集中票投民進黨」。

高嘉瑜表示，遇到好久不見的江志銘議員，兩人都深知，在港湖只有團結才能爭取最大的席次，他們都是泛綠分裂的受害者。

高嘉瑜提到，志銘大哥也勉勵她努力贏回港湖，她也率先拋出並建議，港湖採取四季紅的配票策略。

廣告 廣告

高嘉瑜說，自己也會全力配合黨的提名及選舉策略，「票票民進黨，港湖全壘打，努力為港湖拚第四席！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

中市府自籌4.5億全面汰換15萬套國中小課桌椅 盧秀燕：財政再辛苦也要籌編經費提升教育環境

炎亞綸爆飛輪海「輪流摸彩球」性騷！ 痛揭19年陰影

被臭豆腐臭到「把頭髮拔光」！大票住戶聞屎味 環保局回應了