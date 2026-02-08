建議民進黨政府組團訪問加薩 有助於處理兩岸關係

張良任 / 兩岸發展研究基金會董事、前駐以色列、印尼特任大使

美國總統川普上個月在瑞士達沃斯世界經濟論壇公布了受他邀請參加加薩「和平理事會」成員國名單，很可惜臺灣未受邀；如能獲得川普的青睞，奉上10億美元，還可以當個永久成員，參與國際間的大事。這筆錢臺灣的政府或企業界一定可以籌足。

根據和平理事會的章程，它不僅負責加薩地區的重建，也會處理世界各地發生的衝突與動亂，能夠發揮的功能似乎比肩聯合國安全理事會。如此良機，我政府自當積極爭取。民進黨不是自詡我們跟美國的關係處在最好的時期嗎？

廣告 廣告

在提出申請之前，民進黨政府不妨組織代表團前往加薩參訪，成員除政府相關機關人員之外，可以包括工商企業界人士、土地開發商、醫療、心理及農業專家一起前往。

按川普女婿庫希納所提的計劃，加薩的重建工作由南而北，第一階先在南部Rafah市蓋10萬套住宅，沿海要興建180棟商業大樓及旅館（似乎仿台拉維夫的模式），還有深水港口及國際機場，將加薩打造為東地中海最美的「海湖莊園」；其他的重建工作將次第展開。如此龐大的戰爭財，絕不能錯過啊！

加薩的面積只有365平方公里，長約40公里，寬6至12公里不等,大約是臺北市的三分之一。

訪問團可以搭機抵達特拉維夫之後花70分鐘的車程，就可以進入到加薩北部的加薩市(Gaza City)，那是人口最密集之處，再一路往南到靠近埃及的拉法市關口。

在加薩40公里的路程中，沿途都是被炮火破壞的斷壁殘垣層層堆疊，整個城市生態系統徹底崩解。隨處是簡陋的難民營或收容所。不難見到加薩的居民身著破舊衣服南來北往，茫茫然不知何去何從。當救濟物資車隊抵達時，還會看到爭搶糧食的場面。失怙的兒童缺少基本的營養，更不知未來在哪裡？80%居民的住家變成瓦礫，生活記憶被炮火炸斷，找不到以往的家園，甚至道路。

考察團最應安排前往當地殘存的醫院或診所考察，因為兩年的戰爭造成加薩7萬多人的死亡，17萬多人受傷。按人口比例算，真是高的可怕！幾乎每一個家庭都有親人，或死、或傷、或逃。依據聯合國及加薩官方資料，兩年的戰爭期間加薩地區共有1500至1700多名醫護人員死亡。訪團應了解亡者及傷患處理的情況，目前有多少內外科醫生、兒童燒燙傷之救護、醫療器材、血庫存量如何等？並總結戰爭所可能帶來的經驗與教訓，供臺灣決策者在處理兩岸關係時的參考。

如有充裕的時間，訪團也可以安排前往魏茲曼研究院等去年六月被伊朗飛彈轟炸過的地方，看看戰爭對科帶來的損害，也可以去拜訪因為戰爭而得到PTSD的軍人。據以國政府統計，需要心理上或情緒上求助、治療的軍人有上萬人之多；一般民眾求助心理健康治療的高達435,000人，另多達350萬人參與了心理健康方面的諮商。戰爭對人民精神及心理上的健康影響巨大，在臺灣欠缺相關的了解與研究，值得將以色列做個案的深入分析，增加臺灣防衛的韌性。

以色列雖然是戰勝的ㄧ方，但在經濟科技方面的發展也付出了慘重的代價。以色列雖具有壓倒性的武力，但根據軍方的數字，兩年的戰爭中造成約1077名士兵、警察的死亡，13,500人受傷。這些都是年輕人，退伍後原本還有大好的前程啊！

加薩重建的大餅臺灣能吃到的可能很有限，但從戰爭所造成的傷害與後遺症，我們可以學習、警惕的很多。

臺灣與其跟以色列在約旦河西岸做醫療合作，不如在加薩捐贈一個診所。後者醫療的需求龐大，也符合民進黨對民主及人權不離口的作風。

「他山之石，可以攻錯」，訪團有了第一手的戰場觀察當可了解戰爭之可怕與和平之可貴；體會避戰之必要，挑戰之禍害。目前兩岸關係兵凶戰危，民眾心裡不得平靜。執政當局看了加薩，想想自己，在處理兩岸關係時能不慎乎？■