建議蔣萬安雙城論壇主動表達「台灣立場」？梁文傑：若他願意一定受全台人民歡迎

針對是否建議台北市長蔣萬安主動在雙城論壇上表達台灣立場，陸委會副主委梁文傑今天（26日）表示，若蔣萬安到上海願意表達的話，他相信一定會受到台灣人民歡迎。（圖／陳凱貞攝）

本屆雙城論壇即將於12月27、28日登場，但因日前北捷發生隨機攻擊事件，蔣萬安宣布只會赴陸參加28日的主論壇，並當天來回。面對媒體詢問，中共仍未停止攻擊擾台動作，陸委會是否建議蔣萬安主動在論壇上表達台灣立場？ 梁文傑今天（26日）表示，若蔣萬安到上海願意表達的話，他相信一定會受到台灣人民歡迎。

面對媒體詢問，中共仍未停止攻擊擾台動作，陸委會是否會建議蔣萬安在週日的主論壇，主動表達台灣立場，以及該注意的事項？ 梁文傑今天下午主持例行記者會時回應，中共擾台已經成常態，當然引起台灣人民非常大的反感，若蔣萬安到上海願意表達的話，他相信一定會受到台灣人民歡迎。

此外，針對上海學者評論，雙城論壇不只是城市間的交流，也有機會對兩岸關係發揮穩定作用，梁文傑表示，陸委會對雙城論壇的態度是一貫的，希望論壇能秉持它設立的主旨，聚焦在台北與上海之間的市政交流，重點就是放在市政層面。

至於論壇是否還有其他特別作用，梁文傑表示，其實兩岸之間的交流並不只有台北與上海，包括其他縣市之間，也都有不同形式的互訪與交流。對陸委會來說，只要這些城市間的互動，能聚焦在市政議題上，陸委會都是樂見的。



