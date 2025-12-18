建議賴政府預判2026經濟問題！台新新光首席經濟學家李鎮宇：對等關稅違憲可能、台幣恐受美升息影響升值......籲對外說明「須講在發生前」
台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今（18日）上電台節目《新聞放鞭炮》，談到賴政府議題設定方面時建議，可以仿照金融業界的方式，把提前2026年「可能」發生的事件逐一列出，並討論每個時間段的對策。他指出，像如果美國對等關稅被判違憲，台美關稅談判結果出爐就可能卡到；此外像明年下半年換聯準會主席，美國恐會積極降息，連帶影響台幣被迫升息，這些事情都會產生很大的爭議，而政府對外說明須講在未發生前，才可引導市場，相較事後應付市場更為重要。
李鎮宇表示，對於他們來說，要從市場的「下下步」開始思考，因為即將發生或已經發生的事情，市場都反應完了，從下一步開始想是來不及的，要從市場還沒反應、沒看到的時候先預判；台灣的政府也應該做這樣的思考，可以想2026年會有哪些經濟事件可能會被攻擊或討論。
李鎮宇舉例，台美關稅談判結果到現在還沒出來，不是在今年年底就是明年年初出爐，這件事會遇到另外一個問題，此次川普執行對等關稅援引的法律是「IEEPA」（國際緊急經濟權力法），這條1979年的法律其實是被擴大使用，很有可能被判違憲。
李鎮宇說，問題是如果台美關稅談判結果出來，但對等關稅被美國法院判違憲，大家就跳起來罵政府白忙一起了；再來是，跟美國政府談好了，敢再跟他們翻臉嗎？川普是能跟他翻臉的人嗎？大概率是不行，賴政府就要開始思考要如何解釋。
李鎮宇也指，若反過來，IEEPA先被判違憲，台美關稅談判結果再出來，一樣會被當作在「莊孝維」，光是前後順序、時間點就可能卡在一起，賴政府應想說該如何應對該情況發生。
李鎮宇提到，明年美國上半年降息的機率不太高，因為上半年的通膨會比黏著，他在此前提下猜測，上半年的AI相關類股會比較弱，這時候市場又會說：「你看，我們把什麼好東西都送給美國了，結果股價下來了。」這也會是一項很大的爭議。
李鎮宇再說，他們預判明年下半年美國換上新的聯準會主席後，可能會啟動比較積極的降息，若降息，台美利差縮窄，很可能台幣就會被動升息，這時候大家又會來講升息導致出口不好云云。他說，其實很多時候，他們團隊會把很多明年可能發生的事情先列出來，提醒每段時間要注意哪些事。
李鎮宇建議，賴政府也可以做類似的事情，把所有可能發生的事都列出來，去思考先要告訴人民哪些，說明要講在還未發生之前，講在發生後就是在應付市場，講在沒發生前即能引導市場，這動作比應付更為重要。
(圖片來源：新聞放鞭炮)
