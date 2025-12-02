建議賴清德施政「抓大放小」 王世堅：蔡英文這部分做得很好

民進黨立委王世堅今日接受媒體人黃光芹專訪。 圖：CNEWS匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 針對總統賴清德的「有感政績」提出建言。民進黨立委王世堅今（2）日指出，他肯定賴政府在教育方面，如私校學費全額補助等政策投入的同時，更直言賴清德應學習前總統蔡英文「抓大放小」的施政哲學，並克服「拙於言辭」的缺點，將重大政策充分說明、大聲宣揚。

民進黨立委王世堅今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。

王世堅首先指出政治與行善不同，強調政績必須主動宣傳。他說：「我們從小老師就教我們說，為善不欲人知，做政治剛好相反...你一定要列本政績的手冊啦，趕快去讓全世界知道這些都我做。」但他認為賴清德總統在這個部分，明顯「比較拙於言辭」，不善於對外述說自己做了哪些事。

他隨後將賴清德的施政方式與蔡英文進行比較，認為賴總統應有所修正。王世堅強調：「我認為，他應該有做幾點的修正，第一點就是抓大放小，你一定要往大的方向去看，像蔡英文在這個部分就做得很好。」

他進一步解釋蔡英文的優點，「蔡總統就是說，她就看國家的大方向，她管的都是大方向大事情，大的政策就對。」因此，他呼籲賴清德也應採行此模式：「我希望說，他能夠盡量把小事都撥開，管大的方向、大的政策才對。」

儘管對宣傳方式有建議，王世堅仍肯定賴總統的努力，指出他在立法院常會觀察到，賴總統「確實很努力在各項政策的推動。」他舉例，像是民眾「冷靜地想」，就會發現賴總統在教育方面花了很多功夫與時間，預算也增加很多，例如「私念私校的這個部分喔，由政府全額補助等等」，就是一項實際的政績。

此外，他也點出，有一項重大政策正是賴總統可以好好表現、充分說明的機會，那就是「1.25兆國防特別預算」。王世堅強調，這項經費是賴總統因應國情與需要所提出，因此他應該把握機會做更多、充分的說明，並用更好的方法來說服全體國人，尤其是在野黨。他對此表達信心：「這個部分我對他的能力是有信心的。」

