建議鄭麗文任勞任怨 朱立倫：黨魁最難是「任謗」

國民黨主席朱立倫即將卸任，在卸任前的倒數第二場記者會中推動「銀光好居」計畫，朱立倫表示，他未來將致力於「青年培訓」和「國際交流」， 朱立倫在記者會中提到，他已與新任黨魁鄭麗文討論過，並相信大部分的地方黨部主委會留任。

朱立倫帶領的團隊已經總辭，他解釋這是為了建立一個好的制度，並給予新任主席最大的尊重和空間。 朱立倫勉勵鄭麗文要「任勞任怨」，並特別強調「任謗」是黨魁職位最難的部分，意指在黨內面對不同的意見和誤會是常態。

朱立倫期盼黨能維持親美友日及對中國大陸的政策路線。 朱立倫表示，即使他即將卸任國民黨主席，他仍將繼續擔任「銀光好居聯盟」的主席。

