建議韓國瑜坐下談朝野僵局？游錫坤講話了：台灣民主非常珍貴

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德日前邀行政院、立法院及司法院長進行國政茶敘，討論如何應對朝野僵局，遭韓國瑜婉拒。對此，前立法院長游錫堃今（16）日表示，台灣民主路，大家一起走，台灣是漢字文化圈唯一的民主國家，對於幫助非民主國更責無旁貸。

面對媒體詢問，是否希望韓院長坐下協商？游錫堃回應，「台灣民主路，大家一起走」。（資料照）

游錫堃今早舉行「台灣民主路書法集」新書發表會。他表示，一般書法集沒有人會做新書發表會，但這本書是以台灣歷史為架構，自由民主為血肉，書中作品都是台灣歷史的進程，從武裝抗日到現在，分成十個階段，每一階段選擇6首詩，完成這本書法及。

游錫堃說，從這本書可以看見先賢的血淚，為了爭自由、爭民主、反威權、反殖民，他們付出非常大的代價。台灣民主非常珍貴，值得大家共同珍惜，他要用一句話勉勵國人，就是「台灣民主路，大家要一起走」。

媒體詢問，是否希望韓院長坐下協商？他回應，「台灣民主路，大家一起走」，台灣民主自由非常珍貴，他也很期待，因為人飢己飢，人溺己溺，華人文化圈、漢字文化圈，14億人口，只有台灣是民主國家。

游錫堃說，如果漢字文化圈其他地方的人民，無法享受自由民主的生活，全球人類都有責任來幫助他們，其中台灣是漢字文化圈唯一的民主國家，更責無旁貸，所以我們用書法、藝術、文化，把自由民主發揚光大，將我們的經驗和成就，催化他們開始爭取、享受自由民主法治人權的生活。

