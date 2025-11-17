建議韓國瑜聲援沈伯洋？侯友宜表態：國人的人權「中國不應該干涉」

記者陳思妤／台北報導

中國立案偵查民進黨立委沈伯洋，還揚言要全球通緝、終身追責，但立法院長韓國瑜不甩總統賴清德喊話要捍衛國會尊嚴，還批評，「自己生病要別人吃藥」。對此，賴清德今（17）日再次喊話，希望韓國瑜了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。而新北市長侯友宜也表態，任何國人的人權、民主自由，中國大陸都不應該沒有理由的干涉。

韓國瑜12日回應賴清德喊話，稱應廢除民進黨台獨黨綱、撤回中國為敵對勢力的宣稱等。對此，賴清德今天表示，希望韓國瑜能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制。他也指出，真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣。

賴清德強調，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國要發動侵略台灣戰爭的時候，中國就會有藉口，所以他還是要請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

侯友宜今天視察土城員和社宅周邊人本環境改善工程，受訪時被問到，會建議韓國瑜聲援沈伯洋？侯友宜表示，任何國人的人權、民主自由，「中國大陸都不應該給予沒有理由的干涉」，政府更要提出具體的方式，讓人民更安心、更自由。

