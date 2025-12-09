建通11月營收衝逾3年新高 端子與銅材雙引擎

（中央社記者曾仁凱台北9日電）端子廠建通精密公告11月營收新台幣3.31億元，年增4.03%，並較10月大幅成長32.5%，創下近3年8個月以來的單月營收新高。

建通表示，11月營收衝高，主要受惠電器插頭類端子市場需求回升，加上台灣特殊新型銅材廠出貨量突破100噸，雙引擎推升整體業績走揚。

建通幾年前在台灣打造特殊新型銅材煉製廠，希望填補過去台灣銅排仰賴進口的供給空缺，經過幾年耕耘，逐漸開花結果，建通的銅排已交貨應用在熱門的AI液冷散熱水冷板，另外與主要客戶也已洽談排定明年的銷售年約，供應匯流銅排。

此外，中國國家標準化管理委員會和國家市場監督管理總局去年7月發布新規定，要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套，今年4月開放認證後，建通成為第1批獲得認證通過的廠商。

建通總經理何易霖日前表示，中國絕緣插銷新規預計2027年8月1日正式實施，屆時在中國市面上銷售的電器產品都必須符合新國標，由於廠商要提前備庫存，估計相關商機可能在明年第2、3季引爆。（編輯：林家嫻）1141209