建造約1甲子的龍崎農會倉庫成功活化 銀髮族家鄉攝影展打頭陣

龍崎區農會60年的鹽倉，成功活化，舉辦DOC學員攝影展。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎區農會的鹽倉，建造迄今約60年，整理後空間再利用，轉型兼具藝廊功能的文史工作基地，首場活動為銀髮學員的「家鄉映像誌」攝影展，今(6)日熱鬧揭幕，未來將持續營造，希望成為老聚落、新發展的特色據點。

鹽倉活化後的首檔攝影展，由教育部數位機會中心(Digital Opportunity Center)崑山科大台南高雄輔導團隊所策畫，為銀髮學員的上課、外拍的成果發表，都是以鏡頭書寫、傳遞對家鄉身後情懷的動人作品；龍崎區長陳新澈與地方各界一起揭幕，氣氛熱烈。

龍崎區農會60年的鹽倉，成功活化，轉型為特色空間。(記者吳俊鋒攝)

1樓是銀髮族們上課的學習成果發表，展出40幅手機拍攝的作品，內容涵蓋地方風情、人物紀實、生活場景等，呈現偏鄉豐富多元的文化樣貌與溫暖情感；2樓為數位媒體區，播放台南、高雄DOC收錄於國家文化資產網影片。

現場除了DOC數位成果實體發表之外，活動期間也有系列的文創商品展售，以及紅包袋燙金DIY等，參觀民眾當日進行臉書留言，還可參加摸彩等活動，邀請大家一起來龍崎看家鄉映像誌，並漫步於空山祭。

為鼓勵銀髮族將所學實際應用於生活，崑山科大台南高雄DOC輔導團隊自2023年起陸續辦理「看！佇家～挖欸故鄉」圖文創意大賽，以及「家鄉的痕跡」攝影創作大賽，引導他們運用日常可得的數位設備，記錄屬於自己與土地的珍貴故事。

2樓規劃了DOC數位成果實體展。(記者吳俊鋒攝)

鹽倉為2層樓建物，由知名的「山海屯」社會企業協助活化，執行長蘇菀婷表示，於去年6月開始投入環境整理，結合當地的龍和社區團隊攜手打造，讓閒置空間再利用，希望成為龍崎老街的新亮點。

蘇菀婷指出，該棟建物完工於50年代，之前是放置鹽巴的倉庫，也曾外租做為竹編買賣之用，透過洄游農村青年回留計畫的執行，老屋煥然一新，在街區中相當醒目。

DOC為全國在地數位學習服務基地，致力於推動偏鄉數位近用與數位學習，透過生活應用、衛教保健、新興科技等多元課程，並結合行動化數位諮詢服務，協助在地民眾善用數位工具、提升生活品質；目前於台南、高雄共設有24處DOC據點。

