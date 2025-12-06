廻力鏢！蔣萬安：「反中反到自己變成共產黨」 邱議瑩反酸：「親中親到自己變共產黨」

民進黨立委邱議瑩。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對小紅書遭禁ㄧ年，朝野火熱爭議，各執一詞。今天台北市長蔣萬安說-「現在是要用言論不自由來對付言論不自由，反中反到自己變成共產黨，高雄市立委邱議瑩今 ( 6 ) 日在個人臉書貼文反擊：「這個人民無法理解也無法接受」。

蔣萬安上面的談話是針對行政院長卓榮泰，今天接受媒體訪問時的說法。小紅書是來自中國這個高度言論不自由的地方，若放任這種不自由言論傷害台灣的言論自由，政府無法接受。

邱議瑩針對蔣萬安的說法在臉書重炮回擊，她表示 :「現在是要用言論自由來粉飾太平，親中親到自己變成共產黨，我想這個人民無法理解也無法接受」。

內政部封鎖小紅書，專家揭15項資安檢測不及格恐竊個資。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

邱議瑩說，據統計，每年在小紅書遭詐騙金額突破 2 億元，這是符合《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「緊急案件」要件，為阻斷國人遭詐損害擴大所做的舉錯，合法合規，合情合理，結果引起蔣市長的情緒反彈！她強調，何況小紅書資安問題嚴重，蔣市長可以完全不在意，反中議題正式端上桌。

邱議瑩指出，蔣萬安市長話都可以說的這麼直白，那她也有話要說，她想把這句話還給蔣市長-

「現在是要用言論自由來粉飾太平，親中親到自己變成共產黨，我想這個人民無法理解也無法接受」。

邱議瑩個人臉書連結 :https://www.facebook.com/share/p/1HGkiq8i82/

