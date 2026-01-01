廿萬人見證101煙火 長達360秒、分5大段落施放

「3、2、1，新年快樂。」2025最後倒數，台北101煙火秀午夜正式點燃，迎接2026年。

今年煙火以「連結世界、共創永續」為主題，長達360秒的秀分為5大段落，透過環狀煙火與多層次色彩變化，讓信義區夜空呈現多樣風貌。

主持人說道，「煙火隨著愉悅旋律奔放，這個段落煙火可以注意到穿插了閃耀點狀特效，讓現場情緒飆升到最高點，這是2026年的第1天。」

儘管天公不做美，現場仍吸引約20萬人，爭相目睹這場一年一度的視覺盛宴；今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀，成為跨年夜彩蛋。

不讓101專美於前，新北市政府舉辦的「閃耀新北－1314跨河煙火」，今年邁入第5年；特地選在晚間8時26分、也就是20時26分施放，象徵迎接2026年。長達1314秒的煙火，跨越淡江大橋與淡水河口，取其「一生一世」的諧音，成為全台施放時間最長，層次最豐富的跨年煙火秀。

南韓人氣女團「Apink」在跨年前壓軸演出，成員們還大秀中文與粉絲互動，不僅放送愛心，更接連帶來多首經典舞曲；桃園跨年晚會今年首度移師桃園棒球場舉行，現場吸引超過10萬人次湧入，在棒球場獨有的舞台視野，讓現場氣氛嗨到最高點。

鏡頭轉向南台灣，高雄跨年晚會今年準備超大「彩蛋」。在跨年倒數前，高雄市長陳其邁與神祕嘉賓、羽球前球后戴資穎一同現身舞台，讓現場民眾驚喜尖叫。

高雄市長陳其邁說道，「希望有機會跟小戴一起唱歌。」

主持人提問，「小戴最拿手的歌是什麼？」

前羽球世界球后戴資穎回應，「我最拿手的歌，我不知道耶。」

陳其邁表示，「我怕我會唱的歌她不會唱，她會唱的歌我不會唱。」

風趣對答讓現場充滿歡笑，倒數過後、長達240秒的「亞灣跨年煙火」，隨即在高雄夢時代上空綻放，照亮港都夜空。

至於東台灣的花蓮，情歌王子李聖傑擔任壓軸嘉賓，他在東大門廣場深情獻唱多首經典代表作，伴隨浪漫歌聲，花蓮夜空隨後也在華麗煙火照映下，為2025年畫下完美的句點。