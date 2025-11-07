弄傷蔣中正肛門慘被關4年！錢如標血淚瘋傳

▲前總統蔣中正的通便史近期在社群媒體上流傳。（圖／翻攝中正紀念堂臉書）

[NOWnews今日新聞] 一段關於前總統蔣中正的歷史近期在社群媒體上受到關注，內容講述蔣中正晚年因便祕而如廁不順，需要通腸，當時的副官錢如標卻不慎將他弄傷，導致蔣中正高燒不斷，怒將錢如標軟禁多年，直至他逝世。對此，網友也根據這段歷史戲稱12月4日是蔣中正「肛門受傷」紀念日，以及這段歷史史稱蔣「開穴」事件等。

根據中研院近代史研究所完成的《蔣中正總統侍從人員訪問紀錄》，侍從應舜仁回憶指出，民國60年12月4日，錢如標用甘油球為蔣中正通便，一不小心使力過猛，把蔣中正的肛門弄破，造成蔣中正高燒不退，躺在床上下令重辦錢如標，錢如標便被軟禁在士林官邸的禁閉室，還差點因此事遭到槍斃，直到蔣中正過世後才獲釋，改由調查局監管。

廣告 廣告

該段歷史近日在社群媒體上流傳，網友紛紛笑稱：「蔣開穴事件」、「滿可疑的」、「原本覺得是野史，直到看到評論區有參考資料」、「小時候看過一篇文，這個副官是拿鑷子夾甘油球塞，但眼睛看不清楚，沒對準，鑷子尖端直接刺破肛門周圍」、「好像也有要求其他的服務所以才會受傷」等。

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

英文太差？陳柏惟酸館長尋根竟瞎扯「麥可」同宗 藍營嗆爆！

指黃明志恐想潛逃新加坡？藍議員1句「遊泳只要2分鐘」慘遭酸爆

接連消滅正國會？郭正亮揭綠營驚人內幕：林右昌恐已嚇到