弄巧成拙？川普放行輝達H200晶片銷中 北京恐獲科技優勢

美國總統川普8日宣布，放行輝達（Nvidia）出售其「第二先進」的H200人工智慧晶片給中國，但對每筆銷售徵收25%利潤，同時也將核准超微（AMD）與英特爾（Intel）在中國銷售同級產品；但此項政策引發華府國安人士，以及兩黨議員強烈批評，質疑恐讓北京藉此強化AI軍事能力，長此以往將削弱美國半導體產業優勢。

聰明反被聰明誤？路透社報導，川普在社群媒體宣布這項晶片放寬政策後，多名對中強硬派人士迅速表達憂慮。

前美國陸軍副部長卡森（Brad Carson）批評，此舉形同以25%的出口利益，「出賣美國競爭優勢」，並警告若中國解放軍獲得更強大的AI能力，「全世界都會後悔」。

此決定被視為川普政府新一輪放寬出口限制的明顯案例；相較他第一任期時，以防堵中國取得關鍵技術為主要努力，本次放寬意圖維持中方對美國晶片「依賴」，藉此抑制華為等中國半導體廠商加速追趕。

白宮AI政策主管薩克斯（David Sacks）表示，若5年後全世界都在使用華為自製的高階AI晶片，「那代表我們輸了；我們不能讓這種事發生」。

現實很骨感？國安人士、民主黨均表擔憂

批評人士認為，川普策略「過度樂觀」。曾任國土安全部、國安局官員的貝克（Stewart Baker）直指，認為美國能靠提供H200，就讓中國保持依賴？這是「一種妄想」。北京本就全力發展自身AI晶片產業，長期會以讓輝達破產、且「美國反過來依賴中國AI」為最終結果。

民主黨議員也罕見一致反對；參議員魏登（Ron Wyden）批評川普「再次被中國牽著走」，稱此決策將讓「每個美國人變得更不安全」。眾議員克里希納穆爾希（Raja Krishnamoorthi）更直言，此數「深刻的國安錯誤」，也是送給主要戰略競爭對手的「大禮」。

部分對中鷹派則認為衝擊有限：曾促成2020年美國制裁中芯（SMIC）的中國軍事研究者穆爾維農（James Mulvenon）指出，中國政府早已明確表示，不會把長期戰略建立在依賴「輝達或任何西方企業」上；無論是否放行H200銷中，並不會改變北京自主發展AI的方向；還不如藉此增加美國企業與政府的利潤。

究竟這項放行是會達成川普希望的「中國依賴美國」？或者最終反而提升中國的科技實力？各界都在屏息以待。

