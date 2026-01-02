弄錯小心變衰！命理師揭光明燈「5大禁忌」 恐保佑到別人

民俗專家提醒，點光明燈要注意5大禁忌，弄錯小心保佑到別人。翻攝臉書「文玄國寶 光明燈 - 專業光明燈製造 - 線上點燈」



新年新氣象，不少民眾會到廟裡點光明燈，希望整年平安如意。不過命理師楊登嵙提到，燈是元神的象徵，「光明燈」寓意照亮前途，但要小心5大禁忌，否則祈福不成，反而招來負面運勢。

楊登嵙指出，「光明燈」又稱「長明燈」或「無盡燈」，有燈火不熄、神光普照之意，可照亮前途、消災解厄、啟迪智慧、破除黑暗、福壽增長。常見於佛教、道教廟宇中。

另外歐美的天主教和正教會教堂中也可看到類似形式，以點燃蠟燭代表自己對耶穌基督或天主的信仰，可照亮世界上其他人，並祈求上帝祝福。

值得注意的是，楊登嵙提到光明燈有下列5大禁忌，若不慎觸犯，要請寺廟立刻改善，以免祈福不成，反而招致負面影響。

1、光明燈是為「活人」祈福，不得為死去的親屬、嬰靈點光明燈。若想為過世的親人祈福，可以請示廟方神職人員，透過超渡、祭典、法會代為祈求冥福。

2、過去曾有信徒去廟裡安太歲，結果整年運勢還是非常不順，後來拿出當時去廟裡登記的資料，才發現工作人員將其名字寫錯，結果保佑到別人。

3、燈座不可黑底，黑底代表晦暗、不光明、悲傷，常用於喪事，如同悲淒「黑名單」，引發負面運勢。

4、光明燈要將名字固定、穩定顯示，不可移動或轉動，如同勞苦「走馬燈」，引發祈福人運勢變動、不穩定。

5、光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅代表祈福停止，需要立即修復。

民俗觀點，僅供參考，切勿迷信。

