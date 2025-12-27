「弊案不分藍綠！」林俊憲談光電偷嗆陳亭妃：像台南還有郭信良涉案
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民進黨立委林俊憲、陳亭妃爭取台南市長提名，黨中央今（27）日為此舉辦政見會。針對台南光電弊案近年頻傳，成為藍白攻擊把柄，林俊憲認為，綠電不該被當作政治攻擊的工具，因為發生弊案是不分藍綠的，像台南還有前議長郭信良涉案；陳亭妃則說，台南光電事件大家要共同翻頁，大步向前，把真正的漁電共生、農電共生做好才最重要。
民進黨台南市長初選競爭激烈，黨內包括林俊憲、陳亭妃有意角逐，黨中央規劃在明年1月12至17日執行黨內初選民調，並在明年1月21日公告最終提名人選，因此今晚8點先安排兩人進行政見交流。
政見會採申論、提問、結論進行，其中在提問環節，POP大國民主持人邱明玉問到，兩人政見都有綠能科學城、科工區，台南近年也有陽光電城計畫，但光電近年被國民黨污名化，該如何解決？
林俊憲首先回答，國際規定全世界都要提高綠電比例，台灣是靠外銷生活的，生產高科技產品必須提出過程中使用了多少綠電，所以很多電子大廠都要買綠電，甚至買到不夠用，像很多綠電幾乎都被台積電全包了，所以台南不能不發展，但綠電一直被嚴重汙名化，導致很多人對綠電產生錯誤印象。
林俊憲說，當然發展綠電時，絕不能影響到農漁業，同時也不准有弊案發生，他曾向總統提議，應該要防止綠電涉黑，雖然綠電在很多地方會遇到一些地方暗黑勢力的干擾，這也是事實。但不應該把這件事當作政治攻擊的工具，坦白說發生弊案是不分藍綠的，台南還有前議長郭信良涉案，所以大家要把綠電發展跟弊案分開來看。
不過，林俊憲指出，利用綠電來謀取私利，甚至脅、恐嚇、收賄，當然要嚴辦、查到底，但不能因為這樣，造成大家不敢發展綠電，台南有很多公有的房舍、土地，這部分政府可以先進行綠電發展，相關單位也應該思考如何避免地方暗黑勢力插手干預，否則工程會受阻，公務員也會不敢發執照。
陳亭妃則說，她是經濟委員會的委員，從中央開始推動綠能，她就提出一定要處理「饋線蟑螂」，如果拿了饋線卻三年不運作，就要收回，這是她第一個提出的要求；第二，大家為何認為台南光電弊案很嚴重？因為從陳凱凌事件到光電大樓，這都深深刻在台南人心中，當時發照的就是經發局長這些都被國民黨拿來當作政治提款機。
陳亭妃提出，大家要一起翻頁，不能只講自己想講的，而別的不講，當時光電大樓有多少人被搜索？多少人住在裡面？她從未避談這部分，因為這是大家要共同承擔的，不能隨便切割，「不能說支持我的人就不講，不是支持我的人就大大宣傳，因為這樣剛好讓國民黨有見縫插針的機會。」
陳亭妃強調，台南光電事件大家要共同翻頁，大步向前，把真正的漁電共生、農電共生，以及如何在平地做好光電建設，這才是最重要的，所以要開大門走大路，全面開放，包括相關單位在核准時，一定要有法治、政風、檢調單位介入。
陳亭妃提及，國民黨現在一直在說，民進黨要把全台南水庫都蓋滿光電板，她要在這裡跟大家說，「沒有這回事，只要台南市政府不同意，相信中央就不會核準，這點大家可以放心」，台南的水庫特別多，從曾文水庫、白河水庫、烏山頭水庫到南化水庫都是。
更多FTNN新聞網報導
陳亭妃控「不明民調」擾亂初選 林俊憲稱聽不懂：別數字不合就緊張跳起來
鳳凰颱風襲台！陳亭妃取消北上「留守台南」 提名初選程序改由辦公室代辦
配合在野黨造謠光電汙染？陳亭妃反應曝光
