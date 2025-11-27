弊案再添一樁 前立委廖國棟幫喬港商增資案再被判刑7年半 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

涉及SOGO集體貪污案的前立委廖國棟，被控於109年間立委任內與助理丁復華收受70萬元賄款，向經濟部投資審議委員會「喬」香港商滙眾互聯網香港有限公司在我國投資成立數字雲端有限公司的增資案，台北地院今（27）日依不違背職務收受賄賂罪判刑7年6月、褫奪公權3年；丁復華判刑1年4月、褫奪公權2年；孔姓業者判刑4月、得易科罰金、褫奪公權1年，緩刑2年。可上訴。

檢方起訴，廖國棟於109年2月1日至109年9月17日任立法院經濟委員會之召集委員，丁復華是廖國棟的辦公室主任，也是某藥業公司負責人，孔姓業者因與廖國棟均有參與中華民國青溪總會事務，故彼此熟識。

105年6月間，經濟部核准中國浪潮集團之關係企業即香港滙眾公司在我國投資成立數字雲端公司，資本額原為新台幣100萬元，於107年9月間，香港滙眾公司欲增資數字雲端公司1億230萬元，遂向主管機關經濟部投審會申請匯入與1億230萬元等值之外幣作為對數字雲端公司之股本投資。

不過，數字雲端公司遭同業檢舉後，投審會遂於108年4月11日偕同經濟部工業局人員至數字雲端公司進行實地查訪，發現數字雲端公司疑存有從事非已開放大陸地區人民來台投資之正面表列營業項目，因而暫緩數字雲端公司增資案之審定。

香港滙眾公司與數字雲端公司為免增資時程遭延宕，遂由數字雲端公司於109年3月1日與孔姓業者簽訂顧問契約，由孔某接洽我國立法委員就數字雲端公司增資案進行處理，孔某即於109年4月27日，向廖國棟請託協助讓數字雲端公司增資案得以通過，廖國棟即將數字雲端公司增資案責由丁復華處理。

109年5月至7月間，廖國棟利用身為立法委員之職務權限，就數字雲端公司增資案召開協調會以儘速通過增資資金審定，並要求經濟部工業局以專案輔導方式協助數字雲端公司調整公司營運，且向孔某索取賄款，作為喬事的對價。

孔某為求數字雲端公司增資案能順利通過，總計交付現金70萬元予丁復華再轉交予廖國棟，作為廖國棟就數字雲端公司增資案通過所行使職務行為之對價。孔某先於109年6月19日交付10萬元賄賂予丁復華、廖國棟後，之後經濟部於109年7月23日，就數字雲端公司增資案核發審定函予數字雲端公司，孔某於109年7月30日交付賄賂尾款60萬元予丁復華、廖國棟。賄賂款項總計70萬元，丁復華從中分得20萬元，其餘50萬元為廖國棟所得。

丁復華在檢方偵查中及北院審理時自白認罪，並於偵查中自動繳交犯罪所得20萬元，依貪污治罪條例第8條第2項前段規定，減輕其刑。

另丁復華於偵查中供述與本案案情有重要關係之待證事項及廖國棟之犯罪事證，因而使檢察官得以追訴本案之共同正犯廖國棟，經檢察官事先同意後，依證人保護法規定，遞減輕其刑。

孔姓業者也在偵查中及本院審理時均自白其犯行，依貪污治罪條例第11條第5項後段規定，減輕其刑。

廖國棟除了SOGO集體貪污案遭北院依貪污罪判廖8年6月，目前上訴高院審理中；港商增資案被判刑7年6月，還因重啟屏東牡丹水庫太陽能發電標案時，與綠能廠商六朝國際、宏星能源公司及新加坡商美歐亞公司達成1000萬元的期約賄賂，並收受500萬元現金，向經濟部水利署及南區水資源局施壓，遭北檢依貪污罪嫌起訴，目前在北院審理中。

