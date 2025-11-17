弊案頻傳》飛彈原料洗產地公司竟拿近億標案 三接外推預算暴增立院未審先決標
承攬採購中科院飛彈製造原物料公司，在洗產地解約後，竟再承攬軍方近1億元標案。（圖片來源／軍聞社）
政府採購疑似弊案頻傳，國民黨籍立委王鴻薇今（17）日爆料稱，承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，因用中國原料洗產地遭解約，今年卻還可以再度拿下30案、9195萬元的標案，國防部應該調查和給外界交代。
承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，在去年4月被王鴻薇踢爆有洗產地情事，負責人陳永培與張姓採購業務員在取得2.8億餘元，有關飛彈火箭「過氯酸銨半成品」採購案，卻採用中國製品，再透過越南廠商來「洗產地」。
國防部在當時答詢承諾，要請中科院提供名單來落實招標管制，採購室主任趙亞平答詢說：「是，我們都有請中科院把這些名單提供給我們，我們會做管制。」、「過去沒有，但是我們會落實，從現在開始會落實。」
而今年6月桃園地檢署以詐欺未遂，以及行使業務登載不實文書等罪嫌，起訴豐益公司負責人，但王鴻薇稱，在今年10月國防部公告的決標中，豐益公司依然繼續得標空軍680萬標案。
國防部應給外界交待，王鴻薇主張納入「三振條款」
王鴻薇再指出，豐益公司的地址共掛了3家公司，包括「久宜機械」與「久鼎聯合有限公司」，三塊招牌都在同一地址，負責人都是陳永培，久宜機械今年得標陸海空軍的標案6406萬元、內政部空勤總隊標案90萬元。
另外，「永冠應材」（負責人也為陳永培）則得標空軍標案，共2078萬，這三家公司共得標9195萬9559元。
王鴻薇質疑，黑名單如果已經提供給國防部，為何今年還可以在陸海空軍繼續拿下標案？明明應該已經成為拒絕往來戶的黑名單廠商，在有洗產地的前科下，依然不離不棄，國防部應給外界交待。
王鴻薇主張，工程會要納入「三振條款」，廠商被列入黑名單三次，就應該永久不能在政府機關投標和得標，否則會讓外界懷疑有人上下其手、想要圖利特定公司。
除了這起案件外，民眾黨立委黃國昌質詢時質疑，中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程，涉及浮報工程預算。
三接外推預算爆增343億，黃國昌痛批涉及浮報
三接外推預算不但從原先預估增加150億元，變成暴增343億元，甚至是在立法院還沒審查預算通過就已經決標。
黃國昌痛批，中油欺騙國人，先射箭再畫靶，計畫只有數字、目的、總額，加起來不到100字，經費卻增加300多億元。
中油董事長方振仁承認，預算是先獲動支，經費是從其他地方調整，同時會在本周五下班前提供相關資料，中油重啟行政調查表達決心，過程中，檢調單位也會進行調查，大家可以相互搭配。
國民黨籍立委吳宗憲則是在司法委員會痛批，國營事業正深陷「四大通病」：預算失控、工安漠視、人事酬庸、圖利舞弊，這是民進黨長期執政下，將全民資產養成一大片綠油油「肥貓生態」的鐵證。
吳宗憲並舉例，包括有中油前執行長徐漢收賄1687萬元，被稱為「最貪公務員」，三接工程漠視工安累積7條人命，從台肥前董座康信鴻「刻意擺爛」南港C2開發案，到吳音寧人事爭議。
此外，從台肥董總康信鴻與黃耀興浮報差旅費、台鹽綠能前董座陳啓昱涉嫌圖利近4億元，吳宗憲稱，高層政治酬庸與基層招考舞弊連成一氣，要終結腐敗，須打破國營高層的「防火牆」，不能只讓採購基層背鍋。
