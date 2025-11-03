弊案？盧市府爆廚餘違規流向豬場？江和樹：說了就會出事！
論壇中心／李佳穎報導
台中爆發非洲豬瘟，經中央應變中心疫調結果，推論病毒可能來自養豬病場未落實蒸煮廚餘，更查出梧棲區清潔隊的廚餘違規流向另一家養豬場。對此，民眾黨台中市議員江和樹在《台灣最前線》分析「有弊案！」而且不只現在查出來的這個C場，還有流向其他很多場！之所以不講，就是因為講了就會出事！
梧棲清潔隊的廚餘違規流用給未經許可的C養豬場，梧棲案場也有違規分讓給C養豬場。江和樹分析，台中市府應該是想先把此事壓下來，先處理非洲豬瘟把疫情控制住，後面直接交由檢調去查。
原文出處：最前線(影)／水很深？中市清潔隊廚餘違規流向另一養豬場？江和樹：有弊案！
更多民視新聞報導
中市府非洲豬瘟疫調出爐！吳靜怡：又改口通報日期！
北市五日900噸廚餘哪來？蔣萬安替盧秀燕擦屁股？
台中疫調魔法？非洲豬瘟死豬數非78隻 試算變「87隻」？
其他人也在看
APEC期間會晤…習近平贈小米手機 李在明笑問資安
大陸國家主席習近平與南韓總統李在明日前在南韓慶州亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會期間會晤，並互贈具有象徵意義的禮物。習近平贈...聯合新聞網 ・ 23 小時前
梧棲清潔隊廚餘違規流向另一家養豬場 清潔隊將責任推給染疫養豬場
台中爆發非洲豬瘟，經中央應變中心疫調結果，推論病毒可能來自梧棲區養豬病場未落實蒸煮廚餘，更查出梧棲區清潔隊的廚餘違規流向另一家養豬場。梧棲區清潔隊今天強調，只跟該梧棲養豬場簽約，廚餘流向另一家養豬場，要問爆發非洲豬瘟的梧棲養豬場。梧棲養豬場陳姓老農未接電話及回應，廚餘流向究竟是哪一個環節出問題？有待自由時報 ・ 12 小時前
嗆盧豬瘟疫調「避重就輕」 陳時中：怕有責任
台中爆發非洲豬瘟疫情，但市府卻在關鍵時刻擅闖案場清消，事後雖澄清，因動保處人員誤解指令，將祭出嚴格處分，不過農業部長陳駿季再開嗆，表示指揮官就是盧市長，不該簡略為誤會，要求提出完整報告。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
石門水庫「偶像劇勝地」臭翻天！公廁6年沒清化糞池 外賓退避三舍
位於桃園石門水庫周邊的薑母島以偶像劇「命中注定我愛你」聞名，但不僅島上設施老舊，公廁甚至6年沒清化糞池，惡臭讓外國賓客參...聯合新聞網 ・ 7 小時前
75歲男確診「攝護腺癌第三期」 4症狀注意
[NOWnews今日新聞]一名75歲旅居國外的個案多年來飽受排尿困擾，長期追蹤期間攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，經檢查確診為第三期攝護腺癌，透過手術徹底切除病灶，患者也已恢復良好、持續門診追蹤。台...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
馬郁雯表態參選議員「爭取民進黨提名」！新潮流大將親自出動：全力支持
曾獨家報導京華城案「小沈1500」隨身碟的記者馬郁雯，今（3）日預告將於明日早上召開記者會，宣布爭取民進黨提名參選中正、萬華市議員，值得注意的是，民進黨前新潮流總召、前立委段宜康也將出席陪同，段宜康更在臉書喊出「我會全力支持馬郁雯」，引起關注。馬郁雯正式宣布將爭取民進黨提名，投入2026台北市第五選區（中正、萬華）市議員選舉，將於明日早上召開記者會，並與段宜......風傳媒 ・ 6 小時前
立委提「颱風假回歸中央」 氣象署：停班課不只考量天氣因素
颱風是否停班停課，現由地方政府決議。立委今天（3日）質詢指出，地方主要以中央氣象署資訊為放假標準根據，若回歸由氣象署統一宣布，可降低地方首長壓力。氣象署長呂國臣回應，停班課決策不只考量氣象因素，還有生活圈、水電、環境等等。氣象署今天赴立法院交通委員會備詢。立委洪孟楷表示，過去由中央統一發布颱風假，後自由時報 ・ 17 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 17 小時前
非洲豬瘟首例廚餘蒸煮擺好看 鄰近場守規定無事
（中央社記者汪淑芬、實習記者李育靜台北3日電）中央災害應變中心今天公布台灣首例非洲豬瘟疫調，推論病毒來源是台中案例場「蒸煮設備似乎是擺好看」，發現另個豬場使用同樣來源廚餘，因依規定蒸煮而無事。中央社 ・ 12 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 18 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 16 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 18 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。中天新聞網 ・ 12 小時前