弊案？盧市府爆廚餘違規流向豬場？江和樹：說了就會出事！

論壇中心／李佳穎報導

台中爆發非洲豬瘟，經中央應變中心疫調結果，推論病毒可能來自養豬病場未落實蒸煮廚餘，更查出梧棲區清潔隊的廚餘違規流向另一家養豬場。對此，民眾黨台中市議員江和樹在《台灣最前線》分析「有弊案！」而且不只現在查出來的這個C場，還有流向其他很多場！之所以不講，就是因為講了就會出事！

梧棲清潔隊的廚餘違規流用給未經許可的C養豬場，梧棲案場也有違規分讓給C養豬場。江和樹分析，台中市府應該是想先把此事壓下來，先處理非洲豬瘟把疫情控制住，後面直接交由檢調去查。

